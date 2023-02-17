Помощь украинцам — кто из военных имеет право на 16 тыс. грн

Речь идет о ветеранах войны с инвалидностью 1-й и 2-й группы

В Украине некоторые категории граждан будут иметь право на оформление материальной помощи в 16 тыс. грн. Речь идет о ветеранах войны с инвалидностью 1-й и 2-й группы, полученной в результате боевых действий.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Выплаты от Красного Креста

Как отмечается, средства будут выплачиваться в рамках совместного проекта Красного Креста Украины и Министерства по делам ветеранов. Выплату суммы разобьют на три месяца, то есть гражданин будет получать по 4 тыс. грн.

Все желающие могут подавать заявки.

Последовательность действий такая:

нужно перейти по ссылке;

выбрать пункт "Оказание поддержки людям с инвалидностью в результате войны";

пройти электронную идентификацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

проверить персональную информацию (фамилию и имя, идентификационный код);

написать данные банковской карты для выплат (номер счета в формате IBAN), номер телефона и адрес электронной почты;

отправить заявление.

После этого Минветеранов проверит заявку. Если потенциальный получатель будет соответствовать критериям программы, ему автоматически назначат выплаты. Если выплату назначат, но не начислят, то уточнить можно по телефону:

+38 063 688 95 96.

Напомним, в Украине военнослужащим, снимающим жилье, государство выплачивает денежную компенсацию. При этом для каждого населенного пункта свой размер суммы.

Также мы писали, что правительство привлечет более 2,6 млрд. долларов грантов на финансирование пенсионных выплат и отдельных программ социальной помощи. Средства были выделены Соединенными Штатами, Германией, Испанией, Финляндией, Ирландией, Швейцарией, Бельгией и Исландией.