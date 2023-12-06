Некоторым военным могут выплатить до 30 тыс. гривен — кто может получить

Военные у информационного стенда в ТЦК Фото: DDK.DN.UA

Управление социальной защиты населения Северодонецкой городской военной администрации обеспечивает финансовую помощь военнослужащим, имеющим место регистрации в Северодонецке. Они могут рассчитывать на выплату от 15 до 30 тысяч гривен в зависимости от разных факторов.

Об этом говорится в распоряжении "О порядке предоставления в 2023 году материальной помощи участникам военных действий в период введения военного положения в Украине".

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Многие наши защитники со всех уголков Украины получают травмы и ранения, участвуя в боевых действиях, и поэтому нуждаются в финансовой поддержке. В Северодонецке выплачивают единовременную помощь военнослужащим в размере от 15 до 30 тыс. гривен при предоставлении соответствующих документов. Различные суммы начисляются в следующих случаях:

15 тыс. гривен — если служащий участвовал в защите обороноспособности Украины от российских окупантов на момент подачи заявки;

25 тыс. гривен — если военный получил ранения, но планирует после лечения и реабилитации вернуться для продолжения службы;

25 тыс. гривен — если ранение, полученное в результате участия в боевых действиях, привело к инвалидности и прекращению военной службы;

30 тыс. гривен — если защитник потерял концовку и приобрел инвалидность.

Какие документы необходимы для подачи заявки на выплаты

Чтобы заявку рассмотрели, необходимо отправить пакет документов на электронную почту [email protected]. В список входят сканы:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

справки ВПЛ о регистрации в Северодонецке (если есть);

военного билета с отметками о прохождении службы в особый период;

справки о травмировании в результате боевых действий;

заключение медико-социальной экспертной комиссии (если есть инвалидность);

справки об открытии банковского счета в ПриватБанке или Сбербанке.



Образец заявления можно просмотреть по этой ссылке . Получить более подробную информацию можно, позвонив по горячей линии Северодонецкой городской военной администрации по номеру +38 (050) 484 00 18.

Напомним, до конца 2023 года военным в Украине не будет увеличиваться размер заработной платы. А размер денежного вознаграждения в армии зависит от рода деятельности, места несения службы и наличия спецзадач.