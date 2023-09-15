Банки снижают ставки по депозитам — что предлагают украинцам

Деньги в кассе. Фото: google.com

В Украине банки впервые за время полномасштабной войны снижают ставки по депозитам. Такая тенденция была зафиксирована в августе текущего года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

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Как изменились ставки по депозитам

Согласно данным НБУ, в прошлом месяце финучреждения начали снижать ставки по депозитам впервые с мая 2022 года.

Так, средняя ставка оформленных гривневых депозитов для домохозяйств опустилась до 12,2% годовых (на 0,5 процентного пункта), тогда как по депозитам для бизнеса — до 13,4% (на 1 п.п.).

По информации НБУ, повысилась средняя ставка по валютным депозитам до 1,2% годовых (на 0,1 п.п.), в то же время не изменилась для юрлиц — 0,7%.

Также упала средняя ставка выданных в августе гривневых кредитов для бизнеса до 19,1% (на 0,6), однако по валютным кредитам подскочила до 6,5% (на 0,2 п.п.).

Что касается объемов депозитов, то впервые за многие месяцы разрыв между вкладами бизнеса и населения стал уменьшаться. Так, в августе депозиты юрлиц сократились до 1 трлн 129 млрд грн (на 13,3 млрд грн), тогда как бизнес нарастил вклады до 977 млрд (на 10,8 млрд грн).

Гривневые депозиты бизнеса за прошлый месяц сократились до 770 млрд грн (на 1,3%), а валютные до 358 млрд грн (на 1,2%).

Депозиты населения в гривне выросли в августе до 648,3 млрд грн (на 1,2% или 7,9 млрд грн). В то же время в валюте повысились до 329 млрд грн (на 0,6%).

Также известно, что потребительские кредиты в гривне в августе повысились до 202,4 млрд грн (на 4,6 млрд), а валютные снизились до 12,6 млрд грн (на 0,1 млрд грн).

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ снизил учетную ставку до 20%. Именно от главной процентной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки смогут предложить свои кредиты. Следовательно, должно увеличиться количество заемщиков.

Также мы писали, что в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на опасных в результате территориях.