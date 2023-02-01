Компенсация на жилье — сколько денег из бюджета выплатили нардепам

Государство компенсировало миллионы средств за жилье нардепам: в Раде обнародовали список
В декабре прошлого года из государственного бюджета денежную компенсацию за жилье предоставили 131 народному депутату. Сумма выросла вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.
Список, кому выплатили средства, обнародовал Аппарат Верховной Рады.
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По этой информации, в декабре суммарно перечислили более 6 млн гривен денежной компенсации. В то время как в ноябре на это ушло из бюджета 2,9 млн гривен.
Большинству заявителей выплатили 39,65 тыс. гривен на аренду жилья. При этом суммы у всех разные. Некоторые политики получили более 217 тыс. гривен.
Всего в 2022 году на оплату жилья депутатам парламента ушло 28,4 млн гривен.
Таким образом на декабрь приходится 20% годового объема — каждая пятая компенсация. Причина увеличения суммы средств в декабре — не указана.
В 2021 году 161 народный депутат получил около 7 млн гривен компенсации за жилье.
Список нардепов, опубликованный Аппаратом ВР:
Напомним, ранее народный депутат Николай Тищенко был исключен из фракции "Слуга народа" из-за того, что уехал на фоне войны в Таиланд.
Также мы писали, что среди украинцев провели опрос, так 56% опрошенных доверяют Верховной Раде как институции, а 11% абсолютно не доверяют. Но меньше половины граждан знают фамилию депутата, избранного в их округе.
В прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.