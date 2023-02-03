ПриватБанк заработал 30 млрд грн во время войны - как изменились показатели

Государственный ПриватБанк заработал 30 млрд грн во время войны: как изменилась прибыль
Объем чистой прибыли государственного учреждения "ПриватБанк" в 2022 году составил 30,25 млрд гривен. Показатель на 13,7% меньше, чем было в прошлом году (35,05 млрд гривен).
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
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Как изменились показатели ПриватБанка
Как отметили в банке, это предварительные данные по подтверждению годовой и финотчетности финучреждения внешним аудитором.
"ПриватБанк завершил 2022 год с чистой прибылью 30,25 млрд гривен в условиях военного положения в Украине, длительной неопределенности и потребности в поддержке собственных работников клиентов и малого и среднего бизнеса", — говорится в заявлении.
На случай покрытия повышенных кредитных рисков в условиях войны в прошлом году ПриватБанк сформировал резервы на около 14,5 млрд гривен. Также сформировали резервы под ожидаемые убытки из-за боевых действий: под потери наличных, активов из-за разрушения помещений, банкоматов, другого имущества.
К ПриватБанку присоединилось больше клиентов
За прошлый год выросло количество активных клиентов, частных лиц, на 150 тысяч. Теперь насчитывается 19,1 млн активных клиентов людей и компаний.
В 2022-м добавилось 1,3 млн активных клиентов Приват24. В общей сложности — 13,1 млн активных пользователей.
Из 1,2 тыс. отделений в день во время войны работали в среднем 80% отделений. Банк за год поддерживал сеть банкоматов и POS терминалов на уровне 80% и выше.
Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перевели из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.
В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг государственного учреждения ПриватБанк. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.