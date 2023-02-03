ПриватБанк заработал 30 млрд грн во время войны - как изменились показатели

Показатель на 13,7% меньше, чем было в прошлом году

Объем чистой прибыли государственного учреждения "ПриватБанк" в 2022 году составил 30,25 млрд гривен. Показатель на 13,7% меньше, чем было в прошлом году (35,05 млрд гривен).

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как изменились показатели ПриватБанка

Как отметили в банке, это предварительные данные по подтверждению годовой и финотчетности финучреждения внешним аудитором.

"ПриватБанк завершил 2022 год с чистой прибылью 30,25 млрд гривен в условиях военного положения в Украине, длительной неопределенности и потребности в поддержке собственных работников клиентов и малого и среднего бизнеса", — говорится в заявлении.



На случай покрытия повышенных кредитных рисков в условиях войны в прошлом году ПриватБанк сформировал резервы на около 14,5 млрд гривен. Также сформировали резервы под ожидаемые убытки из-за боевых действий: под потери наличных, активов из-за разрушения помещений, банкоматов, другого имущества.

К ПриватБанку присоединилось больше клиентов

За прошлый год выросло количество активных клиентов, частных лиц, на 150 тысяч. Теперь насчитывается 19,1 млн активных клиентов людей и компаний.



В 2022-м добавилось 1,3 млн активных клиентов Приват24. В общей сложности — 13,1 млн активных пользователей.



Из 1,2 тыс. отделений в день во время войны работали в среднем 80% отделений. Банк за год поддерживал сеть банкоматов и POS терминалов на уровне 80% и выше.

Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перевели из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.

В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг государственного учреждения ПриватБанк. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.