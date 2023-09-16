Бюджет-2024 — на телемарафон и сериалы потратят 1,7 млрд грн

Съемка телеконтента. Фото: google.com

На деятельность канала "Рада", "Голос Украины", создание телесериалов в проект Государственного бюджета на 2024 год заложили 1,7 млрд грн. В частности, за средства налогоплательщиков планируют снять около полусотни сериалов и фильмов.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса", заместитель главы Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

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Детальнее о финансировании телемарафона и сериалов

В утвержденном Кабинетом Министров Украины (КМУ) 15 сентября проекте бюджета на следующий год предусмотрено 3,108 трлн грн расходов. Собственные доходы — 1,56 трлн грн. Дефицит главной сметы страны составляет 1,53 трлн.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, правительство планирует потратить на финансирование иновещания и функционирование государственных средств массовой информации в 2024 году почти 2 млрд грн.

"Марафон"... будет продолжаться...", — написал Железняк.

Согласно проекту, на иновещание Украины (на производство сериалов) направят 1,5 млрд грн, что на 400 млн меньше, чем в 2023 году. На канал "Рада" и "Голос Украины" потратят 198,3 млн, что на 5,4 млн грн по сравнению с этим годом. То есть — 1,7 млрд грн.

Он отметил, что заложено финансирование на создание 53 фильмов и сериалов.

"По сериалам — в следующем 2024 году хотят за деньги налогоплательщиков снять…. 53 штуки сериалов и фильмов со 100% господдержкой", — говорится в сообщении.

Источник: Телеграмм-канал Ярослава Железняка

Ранее в Министерстве культуры и информполитики сообщали, что бюджет на всю сферу культуры в 2024 году будет меньше по сравнению с расходами в 2023-м.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее на круглосуточный информационный марафон "Єдині новини "UАразом" для государственного канала "Рада" потратили еще 120 млн грн, свидетельствует тендерная документация.

Также мы писали, что Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект правительства, предусматривающий внесение изменений в Государственный бюджет на текущий год. Увеличатся расходы на 317 млрд гривен.