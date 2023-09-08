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Госбюджет-2024: известно, будут ли увеличивать налоги

8 сентября 2023 12:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги в Украине — известно, будут ли изменения в 2024 году
Глава Минфина Сергей Марченко. Фото: epravda
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В проекте Государственного бюджета на 2024 год пока нет проекта закона о внесении изменений в налоговую сферу. В Министерстве финансов не предусматривает ее обновление.

Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко во время телемарафона.

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По словам чиновника, в Министерстве финансов не планируют вносить какие-либо изменения в Налоговый кодекс Украины.

"Мы не намерены вносить отдельные изменения в Налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильной во время войны", — подчеркнул Марченко.

Он отметил, что налог на доходы физических лиц Минфин собирается перераспределить на "военный" НДФЛ, поступающий в местные бюджеты.

Его намерены отправить в общий фонд госбюджета на сектор безопасности и обороны. Дискуссии вокруг этого вопроса продолжаются.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль оценил возможность повышения налогов в стране в 2023 году. Возврат налогов к довоенному уровню произошел с 1 июля, как предусмотрено в законодательстве. Больше не планируют никакие другие повышения.

В то же время народный депутат, глава финансового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине до 2030 года планируется реформировать налоговую систему. Сейчас идет работа над национальной стратегией доходов.

По словам главы профильного комитета, в первую очередь в планах — унифицировать налоговое законодательство с правилами Европейского Союза (ЕС).

Что еще стоит знать

Напомним, с июля 2023 года Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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