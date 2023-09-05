Госдолг достиг новых рекордов в августе — данные Минфина

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве финансов Украины рассказали, что в августе 2023 года государственный и гарантированный государством долг достиг новых исторических максимумов. Показатель вырос на 4 млрд долларов, до 132,92 млрд или в нацвалюте — на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн грн.

Об этом говорится на сайте Минфина.

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Детальнее о госдолге страны

По данным ведомства, по состоянию на начало августа размер прямого госдолга вырос на 3,3% — до 123,63 млрд долларов или до 4,521 трлн грн, достигнув 93,0% от общего объема государственного и гарантированного государством долга.

В то же время внешний прямой долг подскочил в августе на 4,4%, или 3,52 млрд долларов, до 83,41 млрд долларов, размер внутреннего прямого увеличился на 1,1% или 15,8 млрд грн, до 1,470 трлн грн (40,22 млрд долларов).

При этом объем совокупного внешнего госдолга страны в августе повысился на 4,1%, или на 3,58 млрд долларов, до 90,77 млрд, тогда как объем совокупного внутреннего — на 1%, или на 15,2 млрд грн, до 1,541 трлн грн.

В итоге доля совокупного внешнего госдолга подскочила до 68,3%.

Источник: Минфин

Погашение госдолга в 2023-м

По данным Минфина, в текущем году Украина должна погасить более 658 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга. Пик выплат пришелся на май, когда выплатили 102,5 млрд грн, крупные выплаты произошли в июне — 89,9 млрд грн. Также Украина должна отдать в ноябре 84 млрд грн.

Согласно структуре выплат, 536 млрд грн потратят в этом году на обслуживание, а также погашение государственного внутреннего долга, около 122 млрд грн — государственного внешнего долга.

Что еще следует знать

Напомним, в Нацбанке сообщили о существенном росте государственного долга страны во время войны. Так, его объем увеличился за год с 64,6% до 89,0% ВВП.

Также мы писали, что в Украине могут ввести налог на сверхприбыли для банков. В Верховной Раде Украины работают над соответствующим законопроектом.