Госзакупки во время войны — НАБУ выступает за изменение механизма

Подсчет денег. Фото: Freepik

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) выступают за изменения в механизме осуществления государственных закупок во время войны. Ведомство разработало соответствующие предложения.

Об этом сообщили в бюро на официальной странице Facebook.

Читайте также:

Риски в госзакупках

Как говорится в заявлении, речь идет об изменениях в постановление правительства № 1178 об особенностях осуществления закупок в период военного положения, которое привело к ряду коррупционных рисков.

В НАБУ отмечают, что нынешний порядок закупок требует критических изменений. В частности, ключевые коррупционные риски такие:

неурегулированность определения стоимости продукции, товаров и услуг;

отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой данных о подрядчике;

отсутствие ответственности подрядчика из-за предоставления недостоверных сведений о себе;

отсутствие лимитов на продление договоров, заключаемых в связи с острой необходимостью закупки;

отсутствие гарантии выполнения договора подрядчиком при условии предоставления аванса;

возможность осуществления закупок вне торгов.

Бюро наработало предложения по изменениям в указанное постановление, которые позволят устранить вышеуказанные риски.

Все это НАБУ изложило в письме Кабинету министров. Согласно закону об Антикоррупционном бюро, его должны рассмотреть в течение 30 дней.

Скандалы с госзакупками

Следует заметить, что на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал массовые неотложные тендеры, объявленные местными властями во время войны. Он подчеркнул, что в обществе назревает серьезное недовольство. Речь идет о предоставлении удивительных приоритетов в закупках.

Политик пообещал ограничить закупки через парламент, если не прекратится "пир во время чумы".

Больше о тендерах

Напомним, столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.

Также мы писали, что в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное строительство флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн гривен.