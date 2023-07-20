Госзакупки во время войны — НАБУ выступает за изменение механизма

Госзакупки во время войны: НАБУ предлагает изменить механизм
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) выступают за изменения в механизме осуществления государственных закупок во время войны. Ведомство разработало соответствующие предложения.
Об этом сообщили в бюро на официальной странице Facebook.
Риски в госзакупках
Как говорится в заявлении, речь идет об изменениях в постановление правительства № 1178 об особенностях осуществления закупок в период военного положения, которое привело к ряду коррупционных рисков.
В НАБУ отмечают, что нынешний порядок закупок требует критических изменений. В частности, ключевые коррупционные риски такие:
- неурегулированность определения стоимости продукции, товаров и услуг;
- отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой данных о подрядчике;
- отсутствие ответственности подрядчика из-за предоставления недостоверных сведений о себе;
- отсутствие лимитов на продление договоров, заключаемых в связи с острой необходимостью закупки;
- отсутствие гарантии выполнения договора подрядчиком при условии предоставления аванса;
- возможность осуществления закупок вне торгов.
Бюро наработало предложения по изменениям в указанное постановление, которые позволят устранить вышеуказанные риски.
Все это НАБУ изложило в письме Кабинету министров. Согласно закону об Антикоррупционном бюро, его должны рассмотреть в течение 30 дней.
Скандалы с госзакупками
Следует заметить, что на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал массовые неотложные тендеры, объявленные местными властями во время войны. Он подчеркнул, что в обществе назревает серьезное недовольство. Речь идет о предоставлении удивительных приоритетов в закупках.
Политик пообещал ограничить закупки через парламент, если не прекратится "пир во время чумы".
Больше о тендерах
Напомним, столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.
Также мы писали, что в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное строительство флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн гривен.