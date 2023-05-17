Дыра в триллионы: российский бюджет начинает "сыпаться"

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Весной возобновился стремительный рост бюджетного дефицита РФ. Только в апреле он вырос на 1 трлн руб и за четыре месяца составляет 3,4 трлн.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Таким образом, по итогам четырех месяцев промежуточный дефицит бюджета РФ превысил запланированный на весь год (около 2,9 трлн. руб.).

Как разваливается бюджет РФ

Одновременно упали доходы (на 2,3 трлн по сравнению с тем же отрезком 2022-го) и резко подскочили расходы (тоже на 2,3 трлн). Ежедневные бюджетные расходы составили в январе 2023-го — 97 млрд, в феврале — 98 млрд.

Эксперты еще не фиксировали такую разбалансировку бюджета РФ за последние десятилетия.

То, что бюджет выполняется чуть ли не по плану, признал даже Министр финансов России Антон Силуанов.

"Минфин… не исключает отклонения как в меньшее, так и больше плана, многое будет зависеть от динамики поступления нефтегазовых доходов… Нафтогаз нас подкашивает", — отметил Силуанов.

Одновременно с падением доходов от продажи энергоносителей России пришлось резко увеличивать военные расходы.

Годовой план по расходам на нацоборону четыре месяца, то есть за треть года, в РФ выполнен с большим опережением — на 44,9%, а по так называемым нераспределенным (то есть тоже военным) расходам — на 44,6%.

Эксперты прогнозируют, что исправлять ситуацию власти РФ начнут с размещения облигаций федерального займа, однако этого будет недостаточно. Далее сократят государственное субсидирование и "урежут" финансирование регионам.

Ну, а потом в РФ могут снова запустить "печатный станок", что непременно скажется на уровне инфляции.

Напомним, бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев подверг критике власти. Он заявил , что она решила не предотвращать кризис.