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Директор МВФ Георгиева прибыла в Киев, — нардеп

20 февраля 2023 14:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Директор МВФ Георгиева прибыла в Киев
Официальной информации о визите главы Фона пока нет
lis.jpg - Ксения Лисновская

20 февраля столицу Украины посещает с визитом не только американский лидер Джо Байден, но и другие европейские чиновники. В Киев прибыла также директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Об этом проинформировал народный депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

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Что известно о визите главы МВФ

Как пишет Интерфакс Украина, о прибытии Георгиевой подтвердил также еще информированный источник. При этом официальной информации о визите главы Фонда пока нет.

Переговоры с МВФ по сотрудничеству

17 февраля в Варшаве завершила работу миссия МВФ по первому пересмотру программы. Отмечалось, что Фонд достиг соглашения на уровне персонала с украинскими властями, открывая путь для переговоров о полной кредитной программе для поддержки экономики Украины. План ждет утверждения руководством МВФ.

Как сообщила позже глава Фонда Георгиева, через несколько недель Фонд завершит работу над полноценной программой поддержки Украины. Она подчеркнула, что МВФ уверен, что Украина отвечает требованиям по фискальной политике, управлению, борьбе с коррупцией и стабильности финансового сектора.

"У нас есть страна, где работают институты. Где платятся пенсии. Где работают социальные службы. Где правительство остро заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы", — сказала она.

По оценкам Международного валютного фонда, в этом году Украине понадобится финансовая поддержка в 40 млрд долларов, несмотря на прогнозы, что экономика вернется к росту после сокращения на 30% в 2022 году.

Что еще нужно знать

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.

Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания для глобального экономического роста текущего года. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.

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