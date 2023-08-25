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Для украинских банков введут налог на сверхдоходы: детали инициативы

25 августа 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки будут платить налог на сверхприбыли — детали инициативы
Банковская касса. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине могут ввести налог на сверхприбыли банков. В Верховной Раде Украины (ВРУ) работают над соответствующим законопроектом.

О таких намерениях рассказал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетьманцев, пишет издание "Forbes Украина".

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По словам главы профильного комитета, сейчас продолжаются разработка нового проекта закона, который будет предусматривать введение дополнительного налога для украинских финучреждений. Окончательная концепция еще не определена, однако, по предварительным подсчетам, это будет приносить государственному бюджету до 10 млрд гривен ежегодно.

Гетманцев заметил, что дискуссия о необходимости введения нового налога для банков особенно обострилась после обнародования финансовых результатов за первое полугодие во время войны. Финучреждения отчитались о 67,7 млрд грн чистой прибыли в январе-июне. Одной из причин таких результатов являются большие процентные платежи от Национального банка и Министерства финансов по депозитным сертификатам и ценным бумагам, в частности, из-за высокой учетной ставки.

При работе над новым законопроектом за основу возьмут опыт стран Европейского союза (ЕС). В частности, подобный налог существует в Венгрии, Чехии, Литве, Италии и Испании.

Рассматривают два базовых варианта — первый предусматривает налогообложение всех чистых процентных доходов по небольшой или средней ставке (например, в Испании — 4,8%), второй введет налог на разницу между чистыми процентными доходами за отчетный год и средним значением за последние несколько лет. В таком концепте ставка будет высокой (в Литве по ставке 60% облагают налогом 50% разницы).

"По моему мнению, налог должен быть введен с 1 января 2024 года на два года", — добавил Даниил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний, в частности, банков.

Также Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

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