Сколько можно заработать на сезонных работах в Польше в 2023 году

Украинцев ждут на сезонных работах в Польше. Фото: tvojarabota.pl

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Для многих сезон весна-лето – пора отпусков, путешествий и отдыха от работы. Для многих, но далеко не всех в Украине. Для украинских работников конец весны-начало лета — время сезонных работ в европейских странах, где можно хорошо заработать.

Если вам кажется, что работать на сезонных работах - ниже вашего достоинства, то просто посмотрите на уровень зарплат по таким вакансиям.

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Немного статистики

Польша и до российского вторжения была одним из наиболее привлекательных направлений для украинских работников. После 24 февраля прошлого года наш западный сосед предоставил убежище тысячам украинцев, спасавшихся от российского нашествия.

Так, согласно исследованию "Барометр польского рынка работ", в Польше на начало 2023 года проживало 2,3 млн граждан Украины. При этом 65% трудоспособных из них трудоустроены, а еще 24% находятся в поиске работы.

По данным постоянного представительства Польши в Евросоюзе, с начала полномасштабной войны более 11 миллионов украинцев пересекли украино-польскую границу. Около 87% из них – женщины и дети.

В Польше, как и в большинстве стран Европы, существует потребность в физическом труде. Поэтому украинцы в подавляющем большинстве идут работать на склады, производства, в гостинично-ресторанную сферу и строительство. Самая популярная среди украинцев работа (несмотря на то, что 70% работников имеют высшее образование) – не требующая специальных знаний и умений.

Однако даже за работы, не требующие особого опыта и умений, в Польше часто платят больше, чем квалифицированным работникам в Украине. Как пишет Gazeta Рrawna, треть украинцев, работающих в Польше, зарабатывают от 3 до 4 тысяч злотых (примерно 26-35 тыс. грн). Еще около четверти украинцев в Польше получают 2,7-3 тыс. злотых (23-26 тысяч гривен).

Какие сезонные работы предлагают в Польше

Сезонных работ, на которые приглашают украинцев в Польшу, сравнительно немного. Однако интересные варианты есть.

Зачастую польские работодатели ищут людей на сбор и сортировку овощей и фруктов.

Так, в селе Ленгайны, что возле города Ольштын, ищут сборщиков огурцов и помидоров. На работу приглашают мужчин и женщин в возрасте до 55 лет. График работы: дневные смены по 10-12 часов, 5-6 дней в неделю.

Зарплата — 18 злотых (приблизительно 160 гривен) в час нетто (т.е. после вычета налогов и сборов).

Скриншот объявления о вакансии по сбору и сортировке овощей. Источник: eurabota.com

Кроме сбора овощей, украинцев приглашают собирать грибы. Работать нужно в 40 км от города Седльце. Работодатели ищут мужчин и женщин от 17 до 45 лет. Работа начинается в 7 утра и длится 8-10 часов. Есть возможность работать 7 дней в неделю.

Зарплата: до 1 злотого (около 9 гривен) за килограмм грибов.

Скриншот объявления о вакансии по сбору грибов. Источник: eurabota.com

Также в Польше ищут людей на сбор ягод. Нужны мужчины, женщины и супружеские пары от 18 лет. Работу предлагают в селе Обша, где нужно собирать, сортировать и паковать ягоды. График: по 8-12 ч/день.

Зарплата: 4300 злотых в месяц нетто.

Скриншот объявления о вакансии по сбору ягод. Источник: eurabota.com

Еще одно объявление о сборе ягод в Польше: на этот раз украинцев начиная с июня приглашают собирать малину и голубику. Ищут людей, которые будут собирать созревшие ягоды, сажать саженцы, подрезать кусты и выполнять другие хозяйственные работы. Бесплатным жильем обещают обеспечить. График работы: пн-сб, от 8 часов в день. Можно брать дополнительные часы.

Платят за килограмм собранных ягод. Малина – 5 злотых (приблизительно 43 гривны), голубика – 4 злотых (приблизительно 35 гривен).

Скриншот объявления о вакансии по сбору малины и голубики. Источник: eurabota.com

Для тех, кто не хочет собирать ягоды, существуют альтернативы. К примеру, можно собирать спаржу, сезон которой завершается в конце июня. В город Смигель приглашают именно на такую работу. Работникам обещают бесплатное проживание.

Следует отметить, что график достаточно сложен — 7 дней в неделю при 10-часовой рабочей смене.

Зарплата: 5200 злотых в месяц (приблизительно 45 тысяч гривен).

Скриншот объявления о вакансии по сбору спаржи. Источник: visa-pro.com.ua

Есть альтернативы даже для тех, кто вообще не хочет ничего собирать. Таких людей приглашают в Сважендз и предлагают им работу по сортировке овощей и фруктов. Работникам предоставляют жилье, правда, не бесплатное (за 250 злотых), а парам предлагают отдельную комнату.

Зарплата: 4082 злотых в месяц (около 35 тысяч гривен).