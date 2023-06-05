Сколько можно заработать на сезонных работах в Германии в 2023 году

Девушка наслаждается клубникой. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Долгожданное лето пришло, а с ним и возможность для некоторых наших граждан заработать на сезонных работах в Европе. Да, в большинстве своем, это довольно тяжелая работа в полях и теплицах, однако уровень зарплат ежегодно привлекает многих граждан Украины.

Новости.LIVE собрали интересные предложения сезонных работ в Германии, куда зовут украинцев, и рассказывают, сколько там можно заработать.

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Немного статистики

В период с конца февраля 2022 года по март 2023 года в Центральном реестре иностранцев в Германии было зарегистрировано более миллиона беженцев из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал " Германия | Украина | Беженцы" , посвященный проблемам украинцев в этой стране.

Украинские специалисты, претендующие на высококвалифицированные работы, должны подтвердить свой уровень знаний и опыта (например, работники медицинской сферы или образования). Одна из наиболее оплачиваемых сфер трудовой деятельности в Германии, на которую могут устроиться украинцы, — это сектор здравоохранения.

Граждан Украины приглашают на работу в психиатрические и реабилитационные центры, а также в оздоровительные пансионаты. Кроме того, украинцам предлагают работу в гастрономии, логистических складах, где нужно укомплектовывать товары, а также на предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности и в автомобильной отрасли.

Сейчас в Германии большой спрос на сезонных рабочих. Это касается не только вакансий сбора ягод и овощей.

Какие сезонные работы предлагают в Германии

К примеру, работодатель ищет помощников на производство декоративных растений и овощей. Опыта работы здесь не требуют, но приветствуется знание немецкого языка. Работу предлагают в больших, комфортных теплицах. Надо будет участвовать в различных процессах производства – от посева до подготовки декоративных растений к продаже.

Зарплата – 1200-1700 евро в месяц (примерно 47-67 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии помощника на производство декоративных растений и овощей. Источник: jooble.org

Еще примеры — ищут разнорабочих мужчин или женщин в возрасте до 55 лет на шоколадную фабрику, склады и гостиницы. Предлагают работу в таких городах, как Берлин, Бранденбург, Гамбург, а также в землях Бавария и Тюрингия. Соискателям предоставляется легальное трудоустройство на 3-6 месяцев с возможностью продления. График работы: 5-6 дней в неделю, в зависимости от сферы деятельности, работа может быть посменной. Кроме того, рабочих обещают обеспечить жильем – 2-3 местными комнатами с общей кухней и санузлом.

Зарплата – в среднем от 1600 евро (приблизительно 63 тыс. грн) нетто (т.е. после вычета налогов и сборов).

Скриншот объявления о вакансии разнорабочих на производство. Источник: jooble.org

На сезонную работу в ресторан ищут уборщицу, которая будет выполнять функции горничной, посудомойки, а также помогать на кухне. Работать нужно будет до конца октября. Ищут женщину, имеющую базовые знания немецкого языка.

Предлагают работу 6 дней в неделю, полный рабочий день и бесплатное проживание.

Зарплата – 1200-1700 евро (примерно 55-67 тыс. грн) нетто.

Скриншот объявления о вакансии уборщицы в ресторан. Источник: europa.jobs

Актуальны в Германии и традиционные сезонные работы по сбору овощей и ягод. Работодатели приглашают украинцев на сбор клубники, малины, винограда и спаржи. Во Франкфурте-на-Майне ищут мужчин и женщин до 60 лет на сбор спаржи. Им предлагают 8-10-часовой рабочий день, бесплатное проживание и питание.

Зарплата: 12 евро/час (примерно 475 грн) брутто.

· Скриншот объявления о вакансии по сбору спаржи. Источник: flagma.de

Предлагают украинцам и традиционные работы по сбору клубники в поле или в теплице. Ищут женщин, мужчин и семейные пары в возрасте 18-35 лет, можно даже без знания немецкого языка. Продолжительность работы 1-3 месяца (в зависимости от урожая и желания работать). Рабочий день 8-10 часов, 5 дней в неделю. Проживание: 9 евро в день.

Зарплата – до 9 евро/час (примерно 356 грн).

Скриншот объявления о вакансии по сбору клубники. Источник: layboard.com

Еще одна вакансия по сбору ягод в Германии.На этот раз украинцам предлагают собирать не только клубнику, но и малину, вишни, виноград и работать на других полевых работах. Работы проходят в 10–50 км от города Штутгарт.

Ищут девушек или ребят с хорошим состоянием здоровья, готовых рано вставать и работать от 8 и более часов в день. Работодатель также предоставляет жилье, но не безвозмездно. Ориентировочная стоимость проживания – от €200-250 в месяц. Стоимость будет рассчитываться из заработной платы. Выехать можно будет в период с 15 июня по 12 августа.

Зарплата – до 12 евро/час (примерно 474 грн). Уровень оплаты зависит от выработки, например, от количества собранных ягод.

Скриншот объявления о вакансии по сбору ягод. Источник: germanyzav.com.ua

Такие зарплаты предлагаются на сезонных работах в Германии. Работа достаточно тяжелая. Но через несколько месяцев можно привезти домой приличную, как по украинским меркам, сумму.