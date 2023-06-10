Сколько можно заработать на сезонных работах в Великобритании в 2023 году

Девушка с клубникой. Источник: worldcowgirl.files.wordpress.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Наконец наступило лето, которого так долго ждали украинцы. С приходом теплого сезона пришла возможность для некоторых наших соотечественников поработать на сезонных работах в Европе. В основном это связано с тяжелой работой на полях и теплицах, однако высокий уровень заработной платы, указанный в таких вакансиях, привлекает многих граждан Украины.

Новини.LIVE собрали предложения сезонных работ в Великобритании, которые могут заинтересовать украинцев.

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Немного статистики

По словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, в настоящее время более 160 тыс. украинцев находятся на территории этой страны. Среди наиболее востребованных профессий в Великобритании можно отметить специалистов в области информационных технологий и компьютерщиков.

Тем не менее, большинство украинцев выбирают именно сезонный вид работы. В первую очередь потому, что сезонная работа не требует наличия диплома или знания английского языка.

Великобритания предлагает большое количество вакансий на сезонные работы. Украинцам в основном предлагают заниматься сбором и фасовкой урожая, а также работой в теплицах.

Несмотря на то, что заработная плата сезонных работников в Англии значительно ниже, чем у квалифицированных работников, она все равно значительно выше по сравнению с украинскими зарплатами. В среднем доход составляет от 500 до 800 фунтов стерлингов в месяц. Кроме того, обычно на таких работах предоставляется бесплатное проживание или возможность арендовать жилье со скидкой.

Кроме того, отправиться в Англию на работу можно даже всей семьей, работая в роли прислуги в домохозяйстве или собирателями фруктов и овощей на ферме.

Что нужно для трудоустройства на сезонные работы в Великобритании



Для того чтобы приехать в Великобританию на сезонную работу продолжительностью до 6 месяцев, необходимо получить визу категории T5 – временная рабочая виза. Этот уровень визы позволяет гражданам Украины устроиться на краткосрочную работу в Соединенном Королевстве. К примеру, украинцы, которые планируют приехать в Великобританию на сезонные работы, могут претендовать на рабочую визу сезонного работника для выполнения сельскохозяйственных работ на английских фермах.

Получение визы Temporary Worker невозможно без приглашения от работодателя. К тому же, кроме запроса от принимающей стороны, необходимо подготовить большой пакет документов и заполнить анкеты, при этом ошибки в них недопустимы.

Документы, необходимые для получения временной визы в Великобританию:

анкета-заявление на получение рабочей визы;

официальное приглашение (письмо-сертификат) от британского работодателя;

действующий загранпаспорт и все предыдущие загранпаспорта;

украинский паспорт;

документальное подтверждение финансовой способности заявителя;

справка с места работы с указанием должности, оклада и стажа работы;

подтверждение уплаты консульского сбора для получения визы;

фотографии, отвечающие установленным требованиям.

При этом Министерство внутренних дел Великобритании оставляет за собой право запросить дополнительные документы от претендента после подачи заявления. Это может быть, например, справка об отсутствии судимости или медицинское заключение о состоянии психического здоровья.

Следует отметить, что временная виза не позволяет:

получить вид на жительство;

перейти на визу более высокого уровня;

устроиться на постоянную работу в Великобритании, параллельно работать на второй работе;

привезти с собой членов семьи.

Виза данного уровня выдается на срок до 6 месяцев или на период действия контракта с британским работодателем — в зависимости от того, что наступит раньше.

Какие сезонные работы предлагают в Великобритании

В Великобритании, как и в других странах Европы, есть потребность в работниках, которые будут собирать овощи и ягоды. Так, английские работодатели ищут мужчин и женщин от 18 до 55 лет на сбор продуктов в теплицах и полях. Собирать предлагают клубнику и другие ягоды, а также грибы, салаты, спаржу.

Кроме того, в обязанности работников входит упаковка собранной продукции и проверка качества. График предлагают двухсменный (6:00-16:00 и 10:00-20:00) с понедельника по субботу. Также работодатель предоставляет работникам жилье.

Зарплата - 15 фунтов/час. До 3500 фунтов в месяц (около 161 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии по сбору фруктов и овощей на ферме. Источник: layboard.com

В городе Тонбридж, графство Кент, также ищут людей на сбор и сортировку овощей и фруктов. Требования к возрасту кандидатов такие же: 18-55 лет. При этом работодатель требует наличия загранпаспорта, который должен действовать еще минимум 2 года. Среди обязанностей работников: сбор, фасовка, сортировка, стикеровка, а также проверка качества фруктов и овощей. График работы: 5/2, 6/1, с 08:00 до 18:00. Работодатель также снабжает работников бесплатным проживанием.

Зарплата - 11,2 фунта (более 500 гривен)/час.

Скриншот объявления о вакансии по сбору фруктов и овощей. Источник: layboard.com

Для тех, кто не очень хочет заниматься сбором растений, есть альтернативные варианты – их упаковка. Работодатель подчеркивает, что для этой работы не нужно знать английский, также не нужен и опыт. Жилищем работников обещают обеспечить.

Зарплата - 13,5 фунта (около 600 гривен)/час.

Скриншот объявления о вакансии по работе на складе. Источник: layboard.com

Также есть вакансия для садоводов и озеленителей. Правда, здесь ищут исключительно мужчин.

Зарплата - 12 фунтов (около 550 гривен)/час.

Скриншот объявления о вакансии по работе на рыбном производстве. Источник: amountwork.com

Кроме того, ищут претендентов на посадку, сбор и комплектование моркови. Нужны мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет с минимальным знанием английского языка. График работы: 5 дней в неделю по 8-10 рабочих часов с возможностью принимать переработки. Также работодатель предоставляет жилье с кухней и душевыми.

Зарплата – от 2700 фунтов (почти 125 тыс. грн) в месяц.

Скриншот объявления о вакансии по работе на рыбном производстве. Источник: eurabota.com

Ну и напоследок – еще одна вакансия на ферме в Великобритании. Украинцам предлагают работу по выращиванию, сортировке и упаковке клубники, малины, голубики, вишни, салату, спарже, капусте, картофелю, яблокам, салатам, гороху, фасоли, грибам и т.д. График – не менее 40 рабочих часов в неделю. Работодатель предоставляет сотрудникам жилье. Следует отметить, что это не бесплатное удовольствие. Платить за проживание придется 65 фунтов в месяц, которые будут вычитываться из зарплаты.

Зарплата - 15 фунтов (почти 700 гривен)/час.

Скриншот объявления о вакансии по работе на фермах. Источник: eurabota.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше. Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии.