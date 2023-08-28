Соцвыплаты в Украине — кто может получить помощь от государства

Денежные купюры. Фото: Новини. LIVE

Украинское правительство обещает помощь до 500 тыс. гривен на социальные услуги. Деньги могут получить общественные объединения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как отмечается, в 2023 году до полумиллиона гривен получат общественные объединения, предоставляющие социальные услуги людям с инвалидностью.

В Фонде социальной защиты лиц с инвалидностью принимают конкурсные проекты до 7 сентября 2023 года.

К участию в конкурсе могут приобщаться общественные объединения, которые, по меньшей мере, год осуществляют уставную деятельность, предоставляя социальные услуги по месту жительства, способствуя занятости лиц с инвалидностью, а также привлечению к местному сообществу.

Для участия необходимо подавать соответствующие заявления и описания проектов через сайт "ВзаємоДія".

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" присоединилось к грантовой программе EU4Business для помощи бизнесу, пострадавшему от боевых действий и оккупации. Теперь он также уполномочен выдавать средства микропредприятиям.

Также мы писали, что в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.