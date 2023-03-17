Цены на овощи в Украине: сколько будет стоить лук и арбузы

Цены на овощи в Украине.

В Украине стартовала вторая посевная в условиях полномасштабного вторжения, однако она не будет происходить на части деоккупированных территорий из-за заминирования.

Как это повлияет на цены и будут ли дорожать овощи, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"Прошлым летом не на все овощи были высокие цены. Это касалось арбузов и дынь. Думаю, этим летом на них будет снижена цена, потому что увеличатся площади посевов. Я думаю, что с мая месяца, когда уйдут свежие овощи из малых теплиц, цена стабилизируется и снизится по сравнению с сегодняшним днем" , — сказал Соломчук.

Напомним, украинские магазины на фоне полномасштабной войны активно повышали цены на продукты из-за ряда факторов. Среди причин, повлиявших на подорожание, — ухудшение логистики, уменьшение урожая некоторых продуктов, подорожание доллара.





