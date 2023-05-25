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До тысячи гривен за килограмм: впечатляющие цены на черешню в Киеве

25 мая 2023 19:03
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Цены на фрукты и ягоды в Киеве: сколько стоит черешня
Цены на черешню в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине начался сезон ягод и фруктов. Черешня, голубика и арбузы есть на прилавках, но люди не покупают из-за того, что цены кусаются. За черешню, например, просят от 740 гривен за килограмм.

Сколько стоят сезонные фрукты и ягоды в Печерском районе и как на цены реагируют украинцы — узнал корреспондент Новини.LIVE.

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На прилавках сезонной ярмарки есть все, и посетителей днем 25 мая много. Вот только покупают мало, говорят и продавцы, и киевляне. Неудивительно, потому что цены впечатляют.

  • персики — от 145 грн за кг,
  • голубика — от 550 грн за кг,
  • клубника — от 150 грн за кг,
  • арбуз — 80 грн за кг,
  • виноград — 280 грн за кг,
  • абрикосы — 350 грн за кг.
Цены на привозе перед Рождеством
Цены на ананасы. Фото: Фото: Новини.LIVE
Цены на рынке Одессы
Фрукты на рынке. Фото: Фото: Новини.LIVE

Продавцы говорят, что преимущественно товар привозной,  поэтому и цены высокие.

"Черешня импортная очень дорогая, по 740 гривен за килограмм. Я за такую цену даже ребенку не покупаю, потому что взять горстку на 100 грн — он не наестся", — рассказала продавщица.

На Печерском рынке цены почти не отличаются от ярмарки, но черешня там стартует от 900 грн за килограмм. По словам продавцов, цены быстро меняются. За последнюю неделю упала цена на клубнику, поэтому дешевую черешню советуют подождать.

Сами же киевляне, которые пришли на рынок скупиться, говорят — не за покупками ходят, а на экскурсию.

"Цены зашкаливают. У нас на Печерске очень дорогая ярмарка. И это не только мое мнение, я это слышу от многих посетителей", — поделилась мнением пенсионерка.

Базар
Киевляне на ярмарке в Печерском районе. Фото: Скриншот

"Цены очень дорогие. Беру только необходимое — два помидорчика, два огурчика, а ягоды тем более не покупаю. Не могу побаловать себя, пенсия маленькая", — сказала местная жительница.

"Цены страшные" , — сказала киевлянка.

Напомним, из-за полномасштабной войны России в Украине и оккупации юга в прошлом году страна оказалась без херсонских овощей и арбузов. Пришлось экспортировать из-за границы, из-за чего цены за 10-килограммовый арбуз доходили до 300-500 грн.

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