Пенсии в Украине — кто может рассчитывать на госпомощь

Дополнительные доплаты к пенсиям: кто сможет рассчитывать на госпомощь
В Украине некоторые граждане могут рассчитывать на дополнительные государственные доплаты. Речь идет о выплате, кроме пенсии, еще и социальной помощи.
Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто имеет право на две выплаты
Как отмечают в ПФУ, две выплаты возможны при наличии некоторых жизненных обстоятельств. Такой вопрос регулирует закон "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".
Граждане, имеющие с детства инвалидность любой группы (до 18 лет), имеют право на две выплаты. Им могут одновременно начислять соцпомощь и пенсию по потере кормильца.
Размеры соцпомощи таковы:
- граждане с инвалидностью с детства первой группы — 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 2,09 тыс. грн;
- лица с инвалидностью с детства второй группы — 80% прожиточного минимума — 1,67 тыс. грн;
- граждане с инвалидностью с детства третьей группы — 60% прожиточного минимума — 1,25 тыс. грн;
- дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% — 1,46 тыс. грн.
Прекращение пенсий по инвалидности
Некоторым пенсионерам по инвалидности могут прекращать выплаты, если покинули пределы страны. В таком случае для продления получения средств нужно повторно отправить заявление и документы по почте в адрес Пенсионного фонда или сообщить через сайт фонда в пунктах:
- "Заявление на перерасчет пенсии";
- "Продление пенсии".
Для этого требуются отсканированные ксерокопии следующих документов:
- паспорт (если ID-карта, то добавить также выписку о месте регистрации);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- копия документа о статусе беженца или временной защиты, имеющих удостоверение дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Украины, или нотариусом);
- документ об удостоверении факта, что физлицо живо.
Больше о пенсиях
Напомним, украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам с временно оккупированных территорий и вынужденно живущих за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты.
Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин/ Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.