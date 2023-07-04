Пенсии в Украине — кто может рассчитывать на госпомощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане могут рассчитывать на дополнительные государственные доплаты. Речь идет о выплате, кроме пенсии, еще и социальной помощи.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на две выплаты

Как отмечают в ПФУ, две выплаты возможны при наличии некоторых жизненных обстоятельств. Такой вопрос регулирует закон "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Граждане, имеющие с детства инвалидность любой группы (до 18 лет), имеют право на две выплаты. Им могут одновременно начислять соцпомощь и пенсию по потере кормильца.

Размеры соцпомощи таковы:

граждане с инвалидностью с детства первой группы — 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 2,09 тыс. грн;

лица с инвалидностью с детства второй группы — 80% прожиточного минимума — 1,67 тыс. грн;

граждане с инвалидностью с детства третьей группы — 60% прожиточного минимума — 1,25 тыс. грн;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% — 1,46 тыс. грн.

Прекращение пенсий по инвалидности

Некоторым пенсионерам по инвалидности могут прекращать выплаты, если покинули пределы страны. В таком случае для продления получения средств нужно повторно отправить заявление и документы по почте в адрес Пенсионного фонда или сообщить через сайт фонда в пунктах:

"Заявление на перерасчет пенсии";

"Продление пенсии".

Для этого требуются отсканированные ксерокопии следующих документов:

паспорт (если ID-карта, то добавить также выписку о месте регистрации);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

копия документа о статусе беженца или временной защиты, имеющих удостоверение дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Украины, или нотариусом);

документ об удостоверении факта, что физлицо живо.

Больше о пенсиях

Напомним, украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам с временно оккупированных территорий и вынужденно живущих за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин/ Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.