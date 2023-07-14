Банки в Украине нарастили самые большие доходы с начала независимости

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинским банкам с начала года удалось заработать 53,59 миллиарда гривен. Результат, по меньшей мере, лучший за последние пять лет, а по большей — за всю историю независимости страны.



Об этом сообщают аналитики сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

Результаты банков на фоне войны

Как отмечают специалисты, только шесть финучреждений имели убытки за это время в 73,19 миллиона гривен. Примечательно, что все — с частным капиталом.

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Прибыли среди банков распределились следующим образом:

доля в 59% общей прибыли — 31,43 миллиарда гривен — приходится на государственные банки. Большая часть — на ПриватБанк – 25,48 миллиарда гривен (81%); Ощадбанк – 2,23 миллиарда гривен (7,1%).

Источник: Opendatabot

доля в 28% дохода — 15,01 миллиарда гривен — на финучреждения с иностранным капиталом. В их числе лидирует Райффайзен банк с заработком в 3,26 миллиарда гривен. Также в топ-3: Укрсиббанк — 2,89 миллиарда гривен и ОТП банк — 2,57 миллиарда гривен.

Источник: Opendatabot

Финучреждениям с частным капиталом с начала года удалось заработать 7,15 миллиарда гривен — доля в 13% от общего дохода всех украинских банков.

Лидирует среди банков с частным капиталом по доходам — ПУМБ (2,99 миллиарда гривен). Далее следует Универсал банк (1,31 миллиарда гривен) и банк Южный (0,55 миллиарда гривен).

Источник: Opendatabot

Десятка банков по размеру доходов с начала года практически не изменилась. Возглавляет ПриватБанк, среди других лидеров — Райффайзен банк и ПУМБ.

Источник: Opendatabot

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ужесточили наказание в сфере валютного законодательства. Теперь банкам придется платить большие штрафы в случае нарушений.

Также сообщалось, что в Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить предел на объемы операций для такой категории людей.