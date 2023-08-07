Доллар активно дорожает в банках — курс валют 7 августа

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке продолжает повышаться курс доллара и евро. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом говорится на сайте Kurs.

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Курс доллара 7 августа

Согласно этим данным, американская валюта в среднем стоит 37,32 гривны. В покупке — 36,92 (+0,011) грн, в продаже — 37,62 (+0,035). Евро стоит в покупке 40,69 (+0,024) грн, в продаже — 41,67 грн (+0,012).

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;

Ощадбанк — 36,90 грн — 37,75 грн;

ТАСкомбанк — 37,05 грн — 37,75 (+0,05) грн;

Правэксбанк — 37,00 грн — 37,55 грн (+0,10);

Укрэксимбанк — 36,95 грн (+0,05) — 37,75 грн (+0,05);

Кредобанк — 37,15 грн — 37,74 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Идея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,10).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта снизилась в покупке до 37,25 (-0,05), до 37,40 (-0,05) — в продаже. Евровалюта также изменилась: в покупке — до 41,15 грн, в продаже — 41,40 (+0,03) грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,28 (+0,35) и 40,67 (+0,35) грн — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, в Национальном банке считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований для изменения официального курса доллара.

Также мы писали, что проблемы с продлением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом прочности.