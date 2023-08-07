Доллар активно дорожает в банках: курс валют 7 августа
В Украине на наличном рынке продолжает повышаться курс доллара и евро. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.
Об этом говорится на сайте Kurs.
Курс доллара 7 августа
Согласно этим данным, американская валюта в среднем стоит 37,32 гривны. В покупке — 36,92 (+0,011) грн, в продаже — 37,62 (+0,035). Евро стоит в покупке 40,69 (+0,024) грн, в продаже — 41,67 грн (+0,012).
- ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;
- Ощадбанк — 36,90 грн — 37,75 грн;
- ТАСкомбанк — 37,05 грн — 37,75 (+0,05) грн;
- Правэксбанк — 37,00 грн — 37,55 грн (+0,10);
- Укрэксимбанк — 36,95 грн (+0,05) — 37,75 грн (+0,05);
- Кредобанк — 37,15 грн — 37,74 грн (+0,10);
- Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
- Идея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,10).
Курс в обменниках
В обменных пунктах американская валюта снизилась в покупке до 37,25 (-0,05), до 37,40 (-0,05) — в продаже. Евровалюта также изменилась: в покупке — до 41,15 грн, в продаже — 41,40 (+0,03) грн.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,28 (+0,35) и 40,67 (+0,35) грн — в продаже.
Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.
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Напомним, в Национальном банке считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований для изменения официального курса доллара.
Также мы писали, что проблемы с продлением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом прочности.