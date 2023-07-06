Доллар обновил минимум за последний год — данные НБУ

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует самый низкий за последний год средний курс наличного доллара. В июне американская валюта потеряла почти 1%.

Такие данные приведены на официальном сайте Центробанка.

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Годовые минимумы доллара

По информации Нацбанка, курс доллара в прошлом месяце опустился еще на 0,9%, до 37,24 гривны. В целом показатель упал до минимума, зафиксированного в мае прошлого года.

При этом в НБУ отмечают, что по сравнению с курсом по состоянию на конец 2022 года американская валюта снизилась в стоимости на 7,3%.

Источник: Нацбанк

Объемы продаж украинскими банками и обменниками наличной валюты гражданам составляли в июне 1,57 млрд долларов, а объемы покупки — 1,39 млрд долларов.

Источник: Нацбанк

Прогнозы по курсу

Судя по динамике украинского валютного рынка, ситуация в конце весны и начале лета была значительно лучше прогнозов аналитиков.

В частности, в июне финансисты заявили, что ожидают курс национальной валюты в течение следующих 12 месяцев на более высоком уровне — 39,54 гривны за доллар, а в апреле прогнозировали курс в 40,04 гривны за доллар.

Как пояснили в Нацбанке, положительные курсовые показатели обеспечивает, в частности, высокий уровень международных резервов. Благодаря этому улучшилась нынешняя ситуация на валютном рынке и дальнейшие прогнозы по курсу.

По состоянию на четверг, 6 июля, средний курс доллара таков:

в покупке — 36,70 гривны за доллар;

в продаже — 37,39 гривны за доллар.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

Также мы писали, что Национальный банк Украины гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.