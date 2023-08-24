Доллар побил рекорд в международных расчетах — данные SWIFT

Американская валюта. Фото: Unplush

Американская валюта в международных платежах SWIFT побила очередные рекорды. В июле 2023 года доля составила 46%.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные SWIFT.

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Как отмечает агентство, доллар остается ключевой валютой по количеству совершенных транзакций, на него приходится 46,46%. Далее следуют:

европейская валюта — 24,42%;

британский фунт — 7,63%;

японская иена — 3,51%;

замыкает пятерку лидеров китайский юань — 3,06%.

Аналитики отмечают, что в последнее время увеличился разрыв между долларом США и евро в международных платежах, сейчас он достиг 22%.

Источник: Bloomberg

Также данные показывают увеличение частоты транзакций, связанных с китайской валютой. Так, в прошлом месяце во второй раз за всю историю более 3% транзакций были связаны с китайскими юанями. Для сравнения — в 2010 году указанный показатель составил лишь около 0,03%.

SWIFT — система, которую используют международные банки для совершения межбанковских валютных соглашений. Собранные SWIFT данные по 200 миллионам подтвержденных договоров ежегодно показывают уровень глобальных потоков валюты.

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