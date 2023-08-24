Доллар побил рекорд в международных расчетах — данные SWIFT

Доллар побил новые рекорды в международных расчетах: детали
Американская валюта в международных платежах SWIFT побила очередные рекорды. В июле 2023 года доля составила 46%.
Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные SWIFT.
Результаты ведущих мировых валют
Как отмечает агентство, доллар остается ключевой валютой по количеству совершенных транзакций, на него приходится 46,46%. Далее следуют:
- европейская валюта — 24,42%;
- британский фунт — 7,63%;
- японская иена — 3,51%;
- замыкает пятерку лидеров китайский юань — 3,06%.
Аналитики отмечают, что в последнее время увеличился разрыв между долларом США и евро в международных платежах, сейчас он достиг 22%.
Также данные показывают увеличение частоты транзакций, связанных с китайской валютой. Так, в прошлом месяце во второй раз за всю историю более 3% транзакций были связаны с китайскими юанями. Для сравнения — в 2010 году указанный показатель составил лишь около 0,03%.
SWIFT — система, которую используют международные банки для совершения межбанковских валютных соглашений. Собранные SWIFT данные по 200 миллионам подтвержденных договоров ежегодно показывают уровень глобальных потоков валюты.
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