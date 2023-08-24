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Доллар побил новые рекорды в международных расчетах: детали

24 августа 2023 12:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доллар побил рекорд в международных расчетах — данные SWIFT
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Американская валюта в международных платежах SWIFT побила очередные рекорды. В июле 2023 года доля составила 46%.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные SWIFT.

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Как отмечает агентство, доллар остается ключевой валютой по количеству совершенных транзакций, на него приходится 46,46%. Далее следуют:

  • европейская валюта — 24,42%;
  • британский фунт — 7,63%;
  • японская иена — 3,51%;
  • замыкает пятерку лидеров китайский юань — 3,06%.

Аналитики отмечают, что в последнее время увеличился разрыв между долларом США и евро в международных платежах, сейчас он достиг 22%.

 

доллар
Источник: Bloomberg

Также данные показывают увеличение частоты транзакций, связанных с китайской валютой. Так, в прошлом месяце во второй раз за всю историю более 3% транзакций были связаны с китайскими юанями. Для сравнения — в 2010 году указанный показатель составил лишь около 0,03%.

SWIFT — система, которую используют международные банки для совершения межбанковских валютных соглашений. Собранные SWIFT данные по 200 миллионам подтвержденных договоров ежегодно показывают уровень глобальных потоков валюты.

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований менять официальный курс доллара.

Также мы писали, что в Украине увеличиваются суммы вкладов граждан в банках. В частности, в течение июля 2023 общий объем увеличился на 12,1 млрд гривен.

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