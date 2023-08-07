Доллар в РФ подскочил к самому высокому уровню с начала войны в Украине

Валюта в руках. Фото: Unplush

7 августа 2023 года на Московской бирже обновили максимумы доллар США и евро. Валюта достигла своего пика за весь период войны, развязанной Россией в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Profinance.ru.

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Как отмечается, доллар преодолел планку в 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года. В то же время евро приближается к 107 рублям, достигнув пика в 106,6.

Китайский юань достиг отметки 13,45.

Источник: Profinance

Причины проседания рубля

По словам российских аналитиков, доллар на Мосбирже продолжает уверенный рост, подкрепленный уменьшением предложения валюты на фоне ухудшения показателей внешнеторгового баланса.

Также дополнительное давление оказывает решение Министерства финансов РФ перейти с 7 августа от продаж к покупке валюты в рамках бюджетных правил. Внес свою лепту и отток капитала из страны.

"Мы опасаемся, что пара "доллар-рубль" в рамках недели может перейти к диапазону 97-98 руб. из-за отсутствия значительных факторов поддержки рубля. Надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке", — добавляют эксперты.

Ранее в правительстве России указывали, что желаемым диапазоном для рубля к доллару является 70-80 рублей, впоследствии планку повысили до 80-90 рублей за доллар.

При этом доходы нефтяных экспортеров, а соответственно и госбюджета РФ, у которого наблюдается дефицит и повышенные военные расходы, увеличиваются.

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году потеря европейского энергетического рынка обойдется России в 1 триллион долларов, что станет результатом международных санкций в отношении РФ за ее войну против Украины.

Также мы писали, что с 1 августа Райффайзен Банк в России прекратил принимать и покупать наличную валюту у клиентов-физических лиц. Финансовое учреждение сообщило, что со временем эту возможность вернут.