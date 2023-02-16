Курс доллара — эксперты рассказали, что ждет валюту

Отрицательные факторы еще способны влиять на ослабление

На украинском валютном рынке гривна продолжает укрепляться. Однако эксперты утверждают, что доллар не сможет опуститься ниже отметок в 39,50-39,70 грн.

Об этом рассказал представитель департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной.

Доллар "просядет" ненадолго

Так, наличный доллар в начале февраля стоил выше 40 гривен, а в последнее время наблюдается медленное опускание ниже этой отметки в некоторых банках. В обменниках финкомпаний тоже продолжают снижать цены на валюту.



По убеждению эксперта, снижение курса американской валюты будет продолжаться недолго.

"Возможно, успеем "прикоснуться" к уровням 39,50-39,70 гривны за доллар, но, скорее всего, вернемся к 40,00-40,50", — считает эксперт.

Хотя в последнее время панических настроений на валютном рынке не наблюдается, но негативные факторы способны влиять на ослабление национальной валюты. В частности, на украинском рынке есть ощутимый дефицит валюты.

Какой сейчас ориентировочный курс

По данным Kurs, курс доллара в среднем составляет:

покупка — 39,41 грн (менее на 2 коп.);

продажа — 40,08 грн (ниже на 6 коп.).

Курс доллара в украинских банках:

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) может отказаться от политики фиксированного курсообразования. Предполагается, что это может произойти до завершения "периода высоких рисков безопасности". Регулятор сейчас работает над дорожной картой для того, чтобы ослабить валютные ограничения.

Также мы писали, что ранее глава НБУ заявил, что в Украине наблюдается значительный профицит ликвидности в связи с финансированием оборонного бюджета. Речь идет об избытке денег в банковской системе, что создает угрозу валютному курсу.