Помощь до 900 грн ежемесячно — кто из украинцев получает дополнительные выплаты

Украинские переселенцы. Фото: MLSP.gov.ua

С апреля прошлого года в рамках проекта "Прихисток" украинцам выплатили более 2,2 млрд грн компенсаций. Речь идет о людях, которые предоставляют временное жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) бесплатно.

Об этом информирует пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Выплаты по программе "Прихисток"

Как отмечают в ведомстве, программа предусматривает предоставление за размещение одного официального переселенца денежных компенсаций в размере:

450 грн ежемесячно — в тёплый период года;

ежемесячно — в тёплый период года; 900 грн ежемесячно — во время отопительного сезона.

Финансирует выплаты компенсаций Общество Красного Креста Украины.

Помимо владельцев жилья или их представителей, денежную компенсацию могут предоставлять арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности.

В рамках действия соответствующего проекта временное жилье предоставили более 3,1 млн переселенцев.

В министерстве отмечают, что до конца октября намерены профинансировать компенсации на сумму более 180 млн грн. Речь идет о предоставлении убежища переселенцам за период июль-август 2023 года.

Там добавили, что есть договоренности с Обществом о продлении программы в первом полугодии следующего года.

Больше о помощи украинцам

Напомним, в украинском правительстве уточнили, на какую именно государственную помощь может претендовать бизнес при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Украинцы могут рассчитывать на сумму до 13,4 тыс. грн в месяц.

Также мы писали, что отдельным категориям граждан Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Теперь они будут получать от 1500 до 2500 грн.

Добавим, что в Украине в 2024 году ожидается повышение размеров различных видов государственной социальной помощи. Это произойдет из-за планируемого роста прожиточного минимума, к которому привязаны разные соцвыплаты.