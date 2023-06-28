Доплаты для военных — что изменили в законопроекте № 9342

Украинские военные ВСУ. Фото: google.com

Верховная Рада Украины (ВРУ) вскоре должна рассмотреть законопроект о новой системе доплат и отпусков для военнослужащих. Профильный комитет рекомендовал принять проект закона №9342 в целом.

Об этом сообщил представитель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк.

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Что изменилось ко второму чтению

Согласно документу, раненым, признанным непригодными к несению военной службы и зачисленным в распоряжение соответствующих командиров, в первые два месяца будут выплачивать средства в размере, который получали по последним занимаемым должностям. Начиная с третьего месяца и до истечения срока распоряжения дополнительные выплаты — в размере 20,1 тыс. грн. До этого проект закона предусматривал доплаты в 12 тыс. грн.

Семьи погибших в результате ранения будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. грн.

Тяжело раненые на лечении, пленные и пропавшие без вести будут получать ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн.

Минимальные доплаты для инструкторов составят 15 тыс. грн.

Документ предусматривает увеличение ежегодного отпуска срочников с 10 до 30 дней. Также они будут иметь право переходить на службу по мобилизации по собственному желанию. При этом срок непрерывного отпуска на лечение может составлять не более четырех месяцев.

"Законопроект должен быть рассмотрен в парламенте на ближайшем пленарном заседании", — добавил Железняк.

Что оставили без изменений в законопроекте

Доработанный законопроект по-прежнему предусматривает введение доплат срочникам в 6 тыс. грн ежемесячно и курсантам в 2,35 тыс. грн.

Сохранили нормы, принятые в первом чтении, о введении отпусков для военных сроком до 30 дней ежегодных и до 10 дней на случай семейных обстоятельств.

Курсанты будут иметь до 10 дней отпуска зимой и до 20 дней летом.

Также документ запрещает участие в ведении боевых действий военных из числа призванных на службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли базовый курс военной подготовки продолжительностью не менее одного месяца.

Такую законодательную инициативу предложили вместо отмененных доплат в 30 тысяч гривен, которые получал весь силовой блок.

После сообщений о том, что средств в бюджете нет, парламентарии создали рабочую группу и разработали новую систему доплат для военных.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине уровень денежного довольствия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины зависит от ряда факторов. В частности, больше всего платят командирам.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.