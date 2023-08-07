Помощь до 100 тыс. грн — украинцы получат новый вид компенсации

Деньги в руках. Фото: google.com

Украинское правительство решило предоставить пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС новый вид компенсации. Ее получат жители двух регионов.

Об этом идет речь на портале Кабинета Министров Украины (КМУ).

Читайте также:

Кто получит компенсацию

Как отмечается, пострадавшим от подтопления жителям Херсонщины и Николаевщины в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС выплатят средства за потерянный урожай.

Согласно решению правительства, в общей сложности на такой вид компенсации выделили 271 миллион гривен.

Помощь будут оказывать физлицам. Размер выплат будет составлять 3,32 тысяч гривен за потерянный урожай овощей на 0,01 гектара земельного участка. В то же время помощь будет предоставляться на площадь, которая не превышает:

0,2 гектара в Николаевской области;

0,3 га в Херсонской области.

Максимально по этой программе можно получить выплаты до 100 тысяч гривен.

Новые правила для выплат

Ранее мы писали, что Кабинет Министров принял изменения относительно порядка выплаты единовременного пособия пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о праве граждан на сумму в 5 тыс. грн.

Согласно решению Кабмина, единовременная материальная денежная помощь теперь выплачивается всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС, независимо от того, имеют ли люди статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), и получают ли ежемесячную госпомощь на жительство.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторых пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут лишить денежных выплат. Чтобы этого не произошло, нужно пройти подтверждение личности.

Также мы писали, что в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.