Пособие на ребенка: сколько платят в 2023 году
Все родители, независимо от уровня доходов и социального статуса, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства при рождении ребенка. Для этого следует подать заявление в течение 1 года со дня родов, чтобы оформить социальную выплату на ребенка.
Об этом пишет издание Pro Деньги.
В этом году пособие при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Такую сумму выплачивали и раньше. Планировали пересмотреть, но из-за войны этот вопрос пока отложили.
Для того чтобы получить выплаты в 2023 году, нужно обратиться в отдел социальной защиты населения:
- написать соответствующее заявление;
- предоставить копию свидетельства рождения ребенка.
Как осуществляются выплаты
Деньги поступают на банковскую карту:
- родители новорожденного ребенка получают сразу 10320 грн;
- далее по 860 гривен в месяц — в течение 36 месяцев.
Также можно оформить выплаты на ребенка через мобильное приложение государственных услуг "Дія":
- В портале "Дія" найти раздел еМалюк.
- Указать дату рождения ребенка и его происхождение.
- Указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные).
- После родов на телефон мамы приходит номер медзаключения. Его нужно тоже указать при оформлении выплат в "Дії". Если вы не обнаружили номер в своих смс, его можно найти в справке из родильного.
- Выбрать услугу Назначение пособия при рождении ребенка.
- Определить способ получения денег (почта, карточка).
- Указать реквизиты счета.
Рождаемость в Украине
В Украине на треть сократилась рождаемость из-за войны. По данным Минюста, только за неполный 2022 год в Украине родилось 195 тысяч малышей. Причем тенденция гендерного распределения остается почти неизменной:
- В 2022 году родилось — 51,50% мальчиков и 48,50% девочек;
- В 2021 году — 51.52% мальчиков и 48.48% девочек.
Аналитики отмечают, что количество регистрации малышей может быть мало, потому что часть детей родилась за границей и их появление еще не было удостоверено в украинских госучреждениях.
Напомним, в Украине участники боевых действий могут рассчитывать на определенные льготы, в частности, при оплате за коммунальные услуги. Скидка для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Но они предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.