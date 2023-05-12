Пособие на ребенка: сколько платят в 2023 году

Родители могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Фото: УНИАН

Все родители, независимо от уровня доходов и социального статуса, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства при рождении ребенка. Для этого следует подать заявление в течение 1 года со дня родов, чтобы оформить социальную выплату на ребенка.

Об этом пишет издание Pro Деньги.

Читайте также:

В этом году пособие при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Такую сумму выплачивали и раньше. Планировали пересмотреть, но из-за войны этот вопрос пока отложили.

Для того чтобы получить выплаты в 2023 году, нужно обратиться в отдел социальной защиты населения:

написать соответствующее заявление;

предоставить копию свидетельства рождения ребенка.

Как осуществляются выплаты

Деньги поступают на банковскую карту:

родители новорожденного ребенка получают сразу 10320 грн;

далее по 860 гривен в месяц — в течение 36 месяцев.

Также можно оформить выплаты на ребенка через мобильное приложение государственных услуг "Дія":

В портале "Дія" найти раздел еМалюк.

Указать дату рождения ребенка и его происхождение.

Указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные).

После родов на телефон мамы приходит номер медзаключения. Его нужно тоже указать при оформлении выплат в "Дії". Если вы не обнаружили номер в своих смс, его можно найти в справке из родильного.

Выбрать услугу Назначение пособия при рождении ребенка.

Определить способ получения денег (почта, карточка).

Указать реквизиты счета.

Рождаемость в Украине

В Украине на треть сократилась рождаемость из-за войны. По данным Минюста, только за неполный 2022 год в Украине родилось 195 тысяч малышей. Причем тенденция гендерного распределения остается почти неизменной:

В 2022 году родилось — 51,50% мальчиков и 48,50% девочек;

В 2021 году — 51.52% мальчиков и 48.48% девочек.

Аналитики отмечают, что количество регистрации малышей может быть мало, потому что часть детей родилась за границей и их появление еще не было удостоверено в украинских госучреждениях.

Напомним, в Украине участники боевых действий могут рассчитывать на определенные льготы, в частности, при оплате за коммунальные услуги. Скидка для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Но они предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.