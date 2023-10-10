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Помощь в 1,5 млн евро: кто из украинцев получит деньги от США

10 октября 2023 11:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы получат от США 1,5 млн евро — детали
Украинские беженцы. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В правительстве Соединенных Штатов приняли решение о выделении 1,48 млн евро украинским беженцам. Деньги получат организации, помогающие украинцам в Литве.

Об этом проинформировало американское посольство в Вильнюсе, передает LRT.

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Детальнее о помощи от США

Как отмечается, средства дополнительной денежной помощи от Соединенных Штатов получат девять неправительственных организаций из:

  • Вильнюса;
  • Каунаса;
  • Клайпеды;
  • Тельшяя;
  • Шяуляя.

Сообщается, что в рамках помощи Государственный департамент США профинансировал проекты от 90 тыс. до 250 тыс. евро.

Ожидается, что сегодня посольство США представит проекты помощи в Вильнюсе.

Поддержка украинских беженцев

В Литве насчитывается около 80 тысяч украинских беженцев. В этой стране активно поддерживают беженцев с самого начала полномасштабной войны. Как писали СМИ, ссылаясь на опрос, большинство граждан (62%) арендуют жилье на открытом рынке. До 12% украинцев не платят за аренду жилья, поскольку их принимают литовские семьи, еще 10% остановились у друзей или родственников.

Ранее страны Европейского Союза (ЕС) договорились продлить механизм временной защиты для украинцев на один год — до 4.03.2025 года.

Больше об украинцах за границей

Напомним, в Чехии на начало осени 2023 года насчитывалось около 70 тысяч беженцев из Украины из числа уязвимых категорий. Такие граждане имеют право на социальные выплаты и особые льготы.

Также мы писали, что дополнительные 10 миллионов евро на финансирование помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.

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