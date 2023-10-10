Беженцы получат от США 1,5 млн евро — детали

Помощь в 1,5 млн евро: кто из украинцев получит деньги от США
В правительстве Соединенных Штатов приняли решение о выделении 1,48 млн евро украинским беженцам. Деньги получат организации, помогающие украинцам в Литве.
Об этом проинформировало американское посольство в Вильнюсе, передает LRT.
Детальнее о помощи от США
Как отмечается, средства дополнительной денежной помощи от Соединенных Штатов получат девять неправительственных организаций из:
- Вильнюса;
- Каунаса;
- Клайпеды;
- Тельшяя;
- Шяуляя.
Сообщается, что в рамках помощи Государственный департамент США профинансировал проекты от 90 тыс. до 250 тыс. евро.
Ожидается, что сегодня посольство США представит проекты помощи в Вильнюсе.
Поддержка украинских беженцев
В Литве насчитывается около 80 тысяч украинских беженцев. В этой стране активно поддерживают беженцев с самого начала полномасштабной войны. Как писали СМИ, ссылаясь на опрос, большинство граждан (62%) арендуют жилье на открытом рынке. До 12% украинцев не платят за аренду жилья, поскольку их принимают литовские семьи, еще 10% остановились у друзей или родственников.
Ранее страны Европейского Союза (ЕС) договорились продлить механизм временной защиты для украинцев на один год — до 4.03.2025 года.
Больше об украинцах за границей
Напомним, в Чехии на начало осени 2023 года насчитывалось около 70 тысяч беженцев из Украины из числа уязвимых категорий. Такие граждане имеют право на социальные выплаты и особые льготы.
Также мы писали, что дополнительные 10 миллионов евро на финансирование помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.