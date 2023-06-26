Помощь в Польше — кому из украинцев выплачивают по 10 тыс. злотых

Польская валюта в руках. Фото: google.com

В Польше некоторым украинским беженцам выплачивают единовременную финансовую помощь в 10 тысяч злотых, или 90 тысяч гривен. На такие выплаты могут претендовать женщины, побывавшие в плену.

Об этом информирует Social.com.

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Как отмечается, единовременную денежную помощь оказывает фонд Шептицкого в рамках программы поддержки женщин из Украины, освобожденных из российского плена.

Подавать заявки на помощь можно дистанционно, заполнив специальную форму по следующей ссылке.

Заявки на получение выплат можно посылать до 30 августа текущего года включительно или до завершения действия программы.

Кроме того, освобожденным из плена украинкам предоставляют возможность реабилитационной поездки в Польшу. Заявки принимаются до 15 июля.

Программу реализуют благодаря сотрудничеству правительств Польши и Украины.

За время действия программы Фонд Шептицкого предоставил помощь 180 украинским женщинам. Финансирование обеспечивает польское правительство.

Помощь пленным в Украине

По информации Минреинтеграции, военнопленные и родственники имеют право на государственную денежную помощь. После освобождения пленным выплачивают единовременную денежную помощь — 100 тысяч гривен.

Также они имеют право на ежегодную помощь в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в плену. В случае, если человек все еще находится в плену, то ежегодную помощь выплачивают членам его семьи.

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Ранее мы писали, что в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.