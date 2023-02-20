Помощь украинцам — Австрия вернула бесплатный проезд

Помощь украинцам: одна из стран ЕС вернула бесплатный проезд
В Австрии временно вернут бесплатный проезд железной дорогой для граждан Украины. Такой шаг сделала Австрийская железная дорога в знак солидарности к годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Об этом сообщает издание uamedia.eu.
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Сколько будет действовать право на бесплатный проезд
Так, железная дорога предоставила право на бесплатный проезд для украинских беженцев из мест их проживания в Вену и обратно.
Право на бесплатный проезд будет действовать только один день — в течение 24 февраля.
Время действия бесплатного проезда:
- с 02:00 до 11:00 24 февраля в направлении Вены;
- с 17:30 до 00:00 24 февраля в обратном направлении.
Как воспользоваться бесплатным проездом
Для получения права на бесплатный проезд в Вену требуется:
- в кассе Австрийской Федеральной железной дороги ÖBB показать паспорт гражданина Украины;
- заполнить анкету, которая будет действительна как билет для путешествия туда и обратно.
В ноябре Австрия отменила бесплатный проезд для украинцев. Тогда начали действовать новые правила проезда, которые, в частности, предусматривают бесплатный одноразовый билет только для прибывших переселенцев и платный проезд в столице Вене.
В Австрии находится около 88 тысяч беженцев из Украины, которые были вынуждены бежать из страны, спасаясь от войны. В основном — женщины и дети.
Напомним, Австрия тоже присоединилась к списку стран, выделяющих средства на восстановление украинской энергетической инфраструктуры после масштабных российских обстрелов. Эта страна пообещала перечислить 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины.