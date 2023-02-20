Помощь украинцам — Австрия вернула бесплатный проезд

Такое право предоставят в день годовщины вторжения войск рф в Украину

В Австрии временно вернут бесплатный проезд железной дорогой для граждан Украины. Такой шаг сделала Австрийская железная дорога в знак солидарности к годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает издание uamedia.eu.

Сколько будет действовать право на бесплатный проезд

Так, железная дорога предоставила право на бесплатный проезд для украинских беженцев из мест их проживания в Вену и обратно.

Право на бесплатный проезд будет действовать только один день — в течение 24 февраля.

Время действия бесплатного проезда:

с 02:00 до 11:00 24 февраля в направлении Вены;

с 17:30 до 00:00 24 февраля в обратном направлении.

Как воспользоваться бесплатным проездом

Для получения права на бесплатный проезд в Вену требуется:

в кассе Австрийской Федеральной железной дороги ÖBB показать паспорт гражданина Украины;

заполнить анкету, которая будет действительна как билет для путешествия туда и обратно.

В ноябре Австрия отменила бесплатный проезд для украинцев. Тогда начали действовать новые правила проезда, которые, в частности, предусматривают бесплатный одноразовый билет только для прибывших переселенцев и платный проезд в столице Вене.

В Австрии находится около 88 тысяч беженцев из Украины, которые были вынуждены бежать из страны, спасаясь от войны. В основном — женщины и дети.

Напомним, Австрия тоже присоединилась к списку стран, выделяющих средства на восстановление украинской энергетической инфраструктуры после масштабных российских обстрелов. Эта страна пообещала перечислить 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины.