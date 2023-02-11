Помощь украинцам — США выделят 6 млрд долларов на соцпрограммы

Деньги будут направлены на социальные программы, а также образование и медицину

Украинское правительство приняло решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов на общую сумму 6 млрд долларов. В частности, деньги будут направлены на социальные программы, а также образование и медицину.

Об этом написал премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

Поддержка уязвимых слоев населения

По его словам, соответствующий грант позволит поддержать наиболее уязвимые слои населения и экономику. В то время как бюджетные средства направят на оборону страны.

Шмыгаль рассказал, что деньги поступят через Фонд доноров, администрируемый Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития. Также через этот фонд Украине предоставят грант в размере 165 млн долларов от европейских стран. Всего с начала года международные партнеры уже выделили 4,2 млрд долларов.

Кроме того, правительство одобрило механизм продажи конфискованных российских активов и имущества. В частности, у Украины есть 17 млрд грн, конфискованных у российских банков.

"И сегодня принимаем еще одно решение в направлении восстановления. Это постановление о том, как будет проходить продажа конфискованных российских активов и имущества. Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают", — добавил глава правительства.

Больше о соцпомощи

Напомним, ранее мы писали, что многие украинцы, вынужденно проживающие в Польше из-за войны, не могут получать там пенсии. Но в правительстве Украины работают над тем, чтобы выплаты стали возможны в этой стране.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде на финансирование жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года было направлено 4,1 млрд гривен, что значительно больше, чем было в предыдущем месяце.