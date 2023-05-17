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Эксминистру энергетики и угольной промышленности сообщили о новом подозрении

17 мая 2023 12:53
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Эксминистру энергетики и угольной промышленности сообщили о новом подозрении
Эксминистру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Фото: liga.net
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Эксминистр энергетики и угольной промышленности Украины получил новое подозрение. О подозрении также сообщили бывшему руководителю нефтегазового департамента Минэнергоугля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Подробности подозрения эксминистру

По данным следствия, чиновники вносили изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих.

Из 37 договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, 33 были подписаны с протоколами разбежностей, содержание которых "не отвечает целям договорных отношений".

Предпринимателям за эксплуатацию государственного имущества искусственно "списывали" плату. Таким образом из-за преступных действий чиновников с мая 2017 года по декабрь 2020 года бюджет недополучил 1,55 млрд грн поступлений.

Хотя в пресс-службе Офиса генпрокурора не раскрывают личные данные эксминистра, очевидно, что речь идет об Игоре Насалике, занимавшем пост министра энергетики Украины с 2016 по 2019 год. В декабре он уже получал подозрение от ДБР и Офиса генпрокурора.

Напомним, что недавно было выражено недоверие главе ВС Всеволоду Князеву. Его задержали "на горячем" при получении взятки.

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