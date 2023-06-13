Эксперт объяснил, безопасно ли хранить газ стран ЕС в хранилищах Украины

Газотранспортная система Украины. Источник: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно стало известно, что в Евросоюзе рассматривают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах, способных вместить до 30 миллиардов кубометров топлива. Для нужд стран ЕС Украина готова предоставить 10 млрд. кубометров своих хранилищ. Впрочем, еврочиновники понимают, что хранить энергоносители в стране, где все еще идет война, может быть не совсем безопасно. Это и есть главное препятствие для реализации этого проекта.

Как безопасно хранить газ европейских стран в хранилищах Украины Новинам.LIVE рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Насколько безопасно хранить газ стран ЕС в хранилищах Украины

По словам Юрия Корольчука, пока Россия не наносила прицельных ударов по украинской газотранспортной системе. Впрочем, подчеркивает эксперт, нужно быть очень самонадеянным, чтобы не учитывать такую вероятность.

Корольчук соглашается, что риски обстрела украинских газохранилищ со стороны России вполне реальны. В настоящее время в ЕС рассматривают варианты предоставления газотранспортным компаниям гарантий безопасности в случае, если они решат воспользоваться украинскими хранилищами.

"В первую очередь речь идет о страховке. Соответственно, если здесь что-то произойдет и они не смогут "поднять" этот газ, им его полностью компенсируют", — отметил эксперт.

Зачем Европе украинские газохранилища

В настоящее время в странах Европы действительно наблюдается дефицит свободного места в газохранилищах. Корольчук отметил, что сейчас страны ЕС контрактуют новые объемы и возникает вопрос, где этот газ хранить. Но даже несмотря на это, шансы на то, что газ стран ЕС окажется в подземных хранилищах Украины, эксперт оценивает как небольшие.

"Я не думаю, что они будут бежать и хранить в наших хранилищах газ. Это больше оценка ситуации", — добавил Корольчук.

В 2020 году страны ЕС действительно активно закачивали газ в хранилища Украины, из-за очень дешевых цен на энергоносители. А украинское законодательство, по словам эксперта Института энергетических стратегий, позволяло хранить газ три года без уплаты пошлины. Таким образом, в украинские хранилища тогда закачали 24 млрд куб. газа.

"Сейчас такого не будет. В лучшем случае они могут закачать около 1,5 млрд куб.", — подчеркнул Корольчук.

Какую выгоду получит Украина по хранению европейского газа

Относительно выгоды для Украины от хранения европейского газа у Юрия Корольчука тоже есть сомнения. В первую очередь из-за очень низких ставок в Украине.

"Грубо говоря, там где-то выходит 15 долларов за тысячу кубометров — это смешные деньги. В Европе это стоит 50-70 евро, то есть значительно дороже. Если бы они закачали туда миллиардов пять, тогда у нас была бы большая уверенность в случае, если прекратится транзит российского газа. Мы тогда смогли попользоваться немножко газом из ЕС, который бы выполнил для нас роль "подушки", — подчеркнул эксперт Института энергетических стратегий.

Напомним, в Bloomberg рассказали, что Европейский Союз планирует использовать украинские газовые хранилища для хранения купленного до следующего отопительного сезона газа. Украина готова предоставить около 10 млрд кубометров своих хранилищ.