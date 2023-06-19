Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Эксперт объяснил, при каких условиях в Киеве снова повысятся цены на аренду жилья arrow

Эксперт объяснил, при каких условиях в Киеве снова повысятся цены на аренду жилья

19 июня 2023 15:38
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Эксперт объяснил, при каких условиях в Киеве снова повысятся цены на аренду жилья
Панорама Киева. Фото: krot.info
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину рынок недвижимости находился в крайне нестабильном состоянии. Цены в одних регионах страны резко пошли вниз, а в других — наоборот взлетели к звездам. В определенный период даже столица Украины — Киев — потеряла лидерство по ценам на аренду квартир, уступив западным регионам.

Столичный рынок аренды квартир стабилизировался, а цены на недвижимость в Киеве даже уже сравнялись с западными регионами страны. Новини.LIVE спросили у президента Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Виктора Несина, есть ли предпосылки для подорожания аренды в Киеве и что может на это повлиять.

Читайте также:

По словам Виктора Несина, сейчас рынок аренды в Киеве стабилизировался и роста цен в ближайшее время ожидать не следует.

"Рынок недвижимости Киева пока достаточно стабилен. Цены действительно немного поднялись — на 15-20 процентов. Они росли до конца мая, когда произошла волна внутренней миграции из Херсонской области", — отметил эксперт.

Также президент Союза специалистов по недвижимому имуществу считает, что столица Украины вернула себе лидерство по ценам на аренду квартир. В настоящее время Киев разделяет эту позицию с западными регионами.

"Киев — столица, это во-первых. Во-вторых, лучше, чем Киев, ни один город в Украине так не защищен системами ПВО от обстрелов. В то же время, в таких городах как Львов, Ивано-Франковск, Ужгород также наблюдается высокий спрос на аренду квартир, который я бы сравнил со спросом на жилье в Киеве", — отметил Виктор Несин.

При каких условиях в Киеве подорожает аренда квартир

В то же время президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины отметил, что предпосылки для удорожания аренды жилья в Киеве все же могут сложиться. Как и весной, цены на аренду могут вырасти, если начнется новая волна внутренней миграции.

"На сегодняшний день нет предпосылок для подорожания аренды квартир в Киеве. Такие условия могут сложиться в случае, если снова пойдет волна внутренней миграции. Например, если что-то, не дай Бог, произойдет в другом городе. Мы такую волну видели, когда в Киев приезжали люди из Херсона. Тогда даже мэр Киева говорил, что более 100 тысяч человек приехали в столицу. Конечно, эти люди будут искать квартиры, потому что им нужно где-то проживать. Спрос всегда влияет на стоимость цены", — подчеркнул Виктор Несин.

Напомним, в 2023 году на ипотечном рынке фиксируют обвал по сравнению с показателями в прошлом году. В частности, в апреле украинские финучреждения выдали только 41 кредит.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас