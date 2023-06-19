Эксперт объяснил, при каких условиях в Киеве снова повысятся цены на аренду жилья

Панорама Киева. Фото: krot.info

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину рынок недвижимости находился в крайне нестабильном состоянии. Цены в одних регионах страны резко пошли вниз, а в других — наоборот взлетели к звездам. В определенный период даже столица Украины — Киев — потеряла лидерство по ценам на аренду квартир, уступив западным регионам.

Столичный рынок аренды квартир стабилизировался, а цены на недвижимость в Киеве даже уже сравнялись с западными регионами страны. Новини.LIVE спросили у президента Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Виктора Несина, есть ли предпосылки для подорожания аренды в Киеве и что может на это повлиять.

Читайте также:

По словам Виктора Несина, сейчас рынок аренды в Киеве стабилизировался и роста цен в ближайшее время ожидать не следует.

"Рынок недвижимости Киева пока достаточно стабилен. Цены действительно немного поднялись — на 15-20 процентов. Они росли до конца мая, когда произошла волна внутренней миграции из Херсонской области", — отметил эксперт.

Также президент Союза специалистов по недвижимому имуществу считает, что столица Украины вернула себе лидерство по ценам на аренду квартир. В настоящее время Киев разделяет эту позицию с западными регионами.

"Киев — столица, это во-первых. Во-вторых, лучше, чем Киев, ни один город в Украине так не защищен системами ПВО от обстрелов. В то же время, в таких городах как Львов, Ивано-Франковск, Ужгород также наблюдается высокий спрос на аренду квартир, который я бы сравнил со спросом на жилье в Киеве", — отметил Виктор Несин.

При каких условиях в Киеве подорожает аренда квартир

В то же время президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины отметил, что предпосылки для удорожания аренды жилья в Киеве все же могут сложиться. Как и весной, цены на аренду могут вырасти, если начнется новая волна внутренней миграции.

"На сегодняшний день нет предпосылок для подорожания аренды квартир в Киеве. Такие условия могут сложиться в случае, если снова пойдет волна внутренней миграции. Например, если что-то, не дай Бог, произойдет в другом городе. Мы такую волну видели, когда в Киев приезжали люди из Херсона. Тогда даже мэр Киева говорил, что более 100 тысяч человек приехали в столицу. Конечно, эти люди будут искать квартиры, потому что им нужно где-то проживать. Спрос всегда влияет на стоимость цены", — подчеркнул Виктор Несин.

Напомним, в 2023 году на ипотечном рынке фиксируют обвал по сравнению с показателями в прошлом году. В частности, в апреле украинские финучреждения выдали только 41 кредит.