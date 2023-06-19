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Эксперт рассказал, что происходит на рынке недвижимости Украины в 2023 году

19 июня 2023 17:12
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Эксперт рассказал, что происходит на рынке недвижимости Украины в 2023 году
Новостройки. Фото: Новини.Live
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украинцы не хотят ждать окончания войны и готовы вкладывать деньги в украинскую недвижимость прямо сейчас. Спрос на квартиры в Украине хоть и снизился из-за российского вторжения, но все же существует и даже начал расти.

Об этом Новинам.LIVE рассказал президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Виктор Несин.

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По словам эксперта, спроса на недвижимость в Украине фактически не было только в первые три месяца войны. Дальше рынок продаж квартир начал понемногу восстанавливаться.

Что происходит на рынке недвижимости Украины в 2023 году

Виктор Несин отметил, что весной 2023 г. спрос на недвижимость в Украине начал расти, а цены на квартиры даже повысились на 20%.

"Мы тоже были удивлены, но имеем, что имеем. На сегодняшний день в Украине существует постоянный спрос на недвижимость. Конечно, он не такой, как в довоенный период, но он есть. Люди покупают квартиры, людям нужно где-то жить", — добавил эксперт.

Больше всего квартир покупают в Киеве, а также в западных регионах Украины — в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Тернополь. По словам президента Союза специалистов по недвижимому имуществу, в настоящее время спрос в этих городах фактически не отличается от столичного.

Также Виктор Несин отметил, что в Украине снова стало выгодно покупать квартиры для того, чтобы впоследствии сдавать их в аренду и получать прибыль. По словам эксперта, это стало возможным, потому что спрос именно на аренду квартир также существует.

Напомним, столичный рынок аренды квартир стабилизировался , а цены на недвижимость в Киеве даже уже сравнялись с западными регионами страны.

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