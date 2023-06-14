Эксперт спрогнозировал, подорвет ли блокирование счетов и депозитов доверие украинцев к банкам

Национальный банк. Источник: flickr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей



Недавно появилась информация, что Кабинет Министров Украины зарегистрировал законопроект №9363, которым предусматривается возможность арестовывать депозиты должников в банках. Кроме того, попавшие в Реестр должников могут остаться не только без депозита, но еще и не смогут покупать транспортные средства.

В сочетании с новостями о блокировании банковских счетов украинцев существует вероятность, что такое давление на население может повлечь за собой волну недоверия к банковской системе страны и вывод из нее средств. Новини.LIVE спросили у финансового эксперта Олега Гетмана, подорвет ли блокирование счетов и депозитов доверие украинцев к банкам.

Читайте также:

Гетман отметил, что практика блокирования счетов украинцев не нова и существует уже "десятки лет", а исполнительная служба это вообще уже делает автоматически. По его мнению, блокирование депозитов украинцев за долги не приведет к повальному снятию наличных с банковских счетов. Зато он призвал украинцев своевременно оплачивать свои долги.

"Все правильно. Ну, а как? Человек, например, не уплатил налогов на 50 тысяч гривен, положил их на депозит и зарабатывает на них деньги", — подчеркнул Гетман.

Государство не конфискует деньги

Финансовый эксперт также добавил, что шаг от блокировки счетов к блокированию депозитов не приведет к каким-либо серьезным последствиям.

"Дополнительных ухудшений не будет, потому что люди и так все знают, что если есть долги, то заблокируются банковские счета. Шаг от блокировки счетов до блокировки депозитов — он не значителен. Государство ничего не конфискует и не взимает. У вас будет временный запрет на снятие депозита пока вы не оплатите сумму долга", — добавил Олег Гетман.

Финансовый эксперт отметил, что определенные осложнения для украинцев все же будут, но, по его мнению, они будут не настолько значительны, чтобы украинцы начали снимать средства с банковских счетов.

Напомним, украинское финучреждение Мonobank начало массово блокировать банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.