Эксперт спрогнозировал значительное ослабление официального курса гривны до конца года

Обмен валют. Источник: Новини.Live

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Официальный курс доллара США, установленный на уровне 36,57 грн/долл., по словам многих финансовых экспертов, фактически спас экономику страны во время российского вторжения. Более высокий курс существенно повлиял бы на инфляцию, обнищание населения, а также на возможность ввоза в Украину критически важных импортных товаров.

Впрочем, специалисты прогнозируют, что уже до конца года украинцев будет ждать новый курс доллара. Американская валюта будет стоить гораздо дороже. Об этом порталу Новини.LIVE сообщил финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Читайте также:

Каким будет курс доллара в Украине

По словам Шевчишина, есть достаточно веские прогнозы по ослаблению курса гривны до конца 2023 года. И в Международном валютном фонде и в Национальном банке Украины рассматривают изменение официального фиксированного курса до 41,2 гривен за доллар.

"У нас есть проблемы сейчас, которые не можем решить. Это застопорившееся зерновое соглашение, это проблемы с поставками на запад наших зерновых культур. Это формирует сложности для экспортной выручки, которую должна получать страна. Сейчас экспортеры значительно меньше продают валюты на межбанке" , – подчеркнул Шевчишин.

Сколько денег теряет бюджет Украины из-за курса доллара

Андрей Шевчишин также добавил, что в настоящее время из-за проблем с экспортом и действующим курсом доллара государственный бюджет ежемесячно теряет от 400 до 800 миллионов долларов.

"Мы не можем сбалансировать рынок импорта и Нацбанк вынужден делать интервенции" , — отметил финансовый эксперт.

Напомним, власти не отказались от планов возвращения страны в довоенную систему налогообложения. Это реализуют не с 1 июля 2023 года, как ожидалось, а несколько позже.