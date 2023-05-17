Эксперты озабочены ростом цен в Европе

В Европе ускорилась инфляция. Фото: Reuters

В апреле ускорилась инфляция в еврозоне. Общий рост цен ускорился до 7% в апреле по сравнению с 6,9%, который был зафиксирован в марте.

Об этом сообщает Reuters .

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Как отмечают аналитики Евростата, рост цен на услуги и энергию компенсировали замедление роста цен на продукты питания.

Почему в Европе ускорилась инфляция

Инфляция в сфере услуг, обусловленная стоимостью рабочей силы (зарплатами), ускорилась до 5,2% с 5,1%, подтвердив опасения политиков, что рост номинальной заработной платы может стать опасно быстрым.

Заработная плата в реальном выражении в Европе по-прежнему снижается из-за быстрой инфляции, однако низкий уровень безработицы и дефицит рабочей силы, особенно ощущаемый в сфере услуг, способствуют росту номинальной заработной платы.

Европейский центробанк считает рост номинальной зарплаты на 3% нормальным для достижения инфляционной цели, но в этом году рост может быть вдвое выше.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен в Еврозоне до 2025 года, прежде чем инфляция вернется к целевому уровню в 2%. "Последняя миля" дезинфляции с 3% до 2%, может быть особенно сложной и занять почти 2 года.

Рынки ожидают, что депозитная ставка Европейского центробанка вырастет этим летом с 3,25% до почти 3,75%, но некоторые политики уже предупредили, что и этого может быть недостаточно.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 15 июня, и тогда же, по сути, и обещают еще одно повышение ставок.

Напомним, что в Украине снизились темпы удорожания продуктов. Так, в апреле цены выросли на 0,3% по сравнению с мартом.