Федоров рассказал, сколько налогов украинские предприниматели заплатили через “Действие”

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Источник: Минцифры

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился статистикой уплаты налогов украинскими предпринимателями через приложение "Дія". По его словам, в 2022 году через "Дію" было уплачено 1,4 млрд. грн налогов.

Об этом глава Минцифры рассказал на экономическом форуме "Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для обновления Украины", сообщают Новини.LIVE.

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По словам Федорова приложением "Дія" пользуются уже 19 миллионов украинцев. С его помощью налоги платят 1,2 миллиона ФЛПов.

Что сказал Михаил Федоров о реформе Налоговой

Глава Минцифры отметил, что удобство уплаты налогов в "Дії" будет формировать у общества спрос на реформирование и цифровизацию Государственной налоговой службы. По словам Федорова, на данный момент самая главная задача — сделать реализацию всех государственных услуг "в несколько кликов", а также дать возможность украинцам при уплате налогов видеть куда будут направлены их средства.

"Конечно, каждую транзакцию невозможно отследить. Но чтобы можно было увидеть, что вот эти средства идут в местный бюджет, а эти — в цетральный. Потому что нам нужно еще менять культуру уплаты налогов. Чтобы все понимали, что можно спрашивать с местной и центральной власти", – добавил Михаил Федоров.

Напомним, с 1 июля 2023 г. вступит в силу законопроект, который принесет для предпринимателей ряд изменений. В частности, вернутся штрафы и будут отменены льготы по уплате единого налога для ФЛП на 1 и 2 группе и в целом ставку в 2% для ФЛП на 3 группе.