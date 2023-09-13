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Финансирование политпартий: НАПК составило семь протоколов о нарушениях

13 сентября 2023 13:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НАПК нашло много нарушений в финансировании политпартий
Заседание Верховной Рады. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Нацагентство по предотвращению коррупции выявило целый ряд нарушений в вопросе финансирования политических партий. Только в августе-сентябре 2023 года составило несколько протоколов.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

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Нарушения в финансировании партий

Отмечается, что специалисты Нацагенства составили за два месяца семь протоколов об административных нарушениях по результатам госконтроля относительно финансов политических сил.

В НАПК отмечают, что соответствующие протоколы уже передали в местные суды для рассмотрения дел об админправонарушениях. В частности, по одному из дел суд признал одного человека виновным.

По результатам ранее составленных протоколов Госисполнительной службой в бюджет конфисковали около одного миллиона гривен вкладов политических партий. Только за август — 152,5 тыс. гривен.

Агентство составило протоколы по трем компаниям из-за непредоставления документов и данных в соответствии со статьей 188-46 Кодекса Украины об административных нарушениях. Речь идет о двух парламентских партиях на суммы около 20 млн и 82 млн гривен.

Кроме того, НАПК составило протоколы об админправонарушениях в отношении четырех физ- и юрлиц, которые внесли 11 незаконных взносов на более чем 98 тыс. гривен для поддержки территориальных организаций парламентских политических партий, согласно ст. 212-15 КУоАП.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий предоставление права политическим партиям размещать деньги на депозитных счетах для пассивного дохода. С замечаниями к такому документу выступали антикоррупционеры.

Также мы писали, что в Украине могут установить на период действия военного положения ограничения на заработные платы чиновников в 100 тысяч гривен. Также могут остановить практику расходов из государственного и местных бюджетов на благоустройство городов, содержание государственных резиденций, организацию дорогостоящих праздников.

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