Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Фонд гарантирования вкладов с начала войны инвестировал в Украину более 21 миллиарда гривен arrow

Фонд гарантирования вкладов с начала войны инвестировал в Украину более 21 миллиарда гривен

15 мая 2023 18:45
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Фонд гарантирования вкладов с начала войны инвестировал в Украину более 21 миллиарда гривен
В мае 2023 года Фонд гарантирования вкладов приобрел ОВГЗ еще на 599,7 млн. грн. Фото: minfin.com.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд гарантирования вкладов физических лиц инвестировал (ФГВФЛ) в государственные ценные бумаги более 21 млрд грн. Это удалось сделать за счет временно свободных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда .

Читайте также:

Так, в мае 2023 года учреждение приобрело ОВГЗ еще на 599,7 млн грн с доходностью 18,5% годовых.

"Инвестирование временно свободных средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины предусмотрено законодательством. ОВГЗ — один из наиболее надежных, гарантированных государством инвестиционных инструментов. На сегодняшний день Фонд имеет вполне достаточный ресурс для выполнения своих функций", — отметила финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко.

Сколько выплатили вкладчикам

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения ФГВФЛ выплатил вкладчикам выводимых с рынка свыше 7,5 млрд грн гарантированных выплат. Расчеты с кредиторами таких банков за это время составили 6,3 млрд. грн.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели продал на межбанковском валютном рынке гораздо больше суммы долларов для поддержки курса гривны . Объем продаж валюты вырос вдвое против показателя месяцем раньше. Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривни, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас