Фонд гарантирования вкладов с начала войны инвестировал в Украину более 21 миллиарда гривен

В мае 2023 года Фонд гарантирования вкладов приобрел ОВГЗ еще на 599,7 млн. грн. Фото: minfin.com.ua

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд гарантирования вкладов физических лиц инвестировал (ФГВФЛ) в государственные ценные бумаги более 21 млрд грн. Это удалось сделать за счет временно свободных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда .

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Так, в мае 2023 года учреждение приобрело ОВГЗ еще на 599,7 млн грн с доходностью 18,5% годовых.

"Инвестирование временно свободных средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины предусмотрено законодательством. ОВГЗ — один из наиболее надежных, гарантированных государством инвестиционных инструментов. На сегодняшний день Фонд имеет вполне достаточный ресурс для выполнения своих функций", — отметила финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко.

Сколько выплатили вкладчикам

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения ФГВФЛ выплатил вкладчикам выводимых с рынка свыше 7,5 млрд грн гарантированных выплат. Расчеты с кредиторами таких банков за это время составили 6,3 млрд. грн.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели продал на межбанковском валютном рынке гораздо больше суммы долларов для поддержки курса гривны . Объем продаж валюты вырос вдвое против показателя месяцем раньше. Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривни, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.