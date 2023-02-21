Требует компенсации — французская компания Engie подала в суд на Газпром за не доснабжение газа

Компания требует компенсации

Французская компания Engie в начале четвертого квартала инициировала арбитраж против российского газового монополиста компании "Газпром" за не доснабжение газа по долгосрочным контрактам. Компания требует компенсацию.

Об этом говорится в отчете компании.

Что известно

В начале четвертого квартала Engie инициировала арбитраж, в рамках которого хочет признать невыполнение "Газпромом" своих обязательств по долгосрочным соглашениям о поставках газа.

Французская компания рассчитывает взыскать с "Газпрома" штраф по контракту и компенсацию убытков, возникших вследствие невыполнения договора.

Арбитражное разбирательство связано со значительным сокращением поставок со стороны "Газпром Экспорта" в адрес компании Engie по состоянию на середину июня 2022 года, за которым стояло одностороннее решение российской компании ограничить транспортировку газа из-за разногласий по применению соглашения.

Речь идет о требовании российского диктатора владимира путина работать по схеме "газ за рубли".

Напомним, в Верховную Раду на голосование более полугода не выносят поданный президентом Владимиром Зеленским проект постановления о применении секторальных экономических санкций против россии. Указ вышел еще 5 августа 2022 года.