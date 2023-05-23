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"Газпром" потерял первый долгосрочный контракт с европейской компанией

23 мая 2023 16:55
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор экономических новостей
"Газпром" потерял первый долгосрочный контракт с европейской компанией
Финская компания Gasum расторгла соглашение с "Газпромом". Фото: РосСМИ
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор экономических новостей

Финская компания Gasum через арбитраж разорвала соглашение с " Газпромом " на поставку топлива. Gasum стала первым европейским контрагентом "Газпрома" разорвавшим долгосрочный контракт с российским газовым монополистом.

Об этом сообщили в пресс-службе Gasum .

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Отмечается, что в компании не приняли требования "Газпрома" по оплате за поставленные энергоносители в рублях вместо долларов. Кроме того, Gasum и "Газпром" имели существенные разногласия по другим требованиям российской энергетической компании.

Как отмечают РосСМИ, контракт между "Газпромом" и Gasum должен был действовать до 31 декабря 2031 года. В 2021 году "Газпром" поставил в Финляндию 1,49 млрд кубометров газа.

Детали расторжения контракта между "Газпромом" и Gasum

В ноябре 2022 года арбитражный суд вынес определение, согласно которому Gasum не обязан был платить за поставленный газ в рублях. Однако он обязал обе компании продолжить двусторонние переговоры по контракту для урегулирования ситуации.

Впрочем, стороны так и не смогли договориться в установленный судом срок. В связи с этим 22 мая Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа из ООО "Газпром экспорт".

Отмечается, что "Газпром" прекратил трубопроводную поставку природного газа в Gasum в мае 2022 года.

Напомним, Австрийской группе Raiffeisen Bank International не удалось найти покупателей на свое финучреждение в России. В этой связи она начала готовить ее разграничение.

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