Гетманцев рассказал, сколько денег получила Украина с начала войны

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны России против Украины наша страна получила от международных партнеров финансовую помощь в разных формах на общую сумму около 52 млрд долларов.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ставший гостем студии Вечір.LIVE с ведущей Ланой Шевчук.

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Откуда Украина берет деньги

По информации Гетманцева, на сегодняшний день Украина финансирует собственными традиционными доходами, то есть налогами, которые администрируются Таможней и Налоговой службой, всего две трети потребностей на сферу безопасности и обороны. Еще треть средств мы занимаем на внутреннем рынке.

Таким образом, констатирует народный депутат, Украина за счет собственных налогов и сборов не в полной мере финансирует потребности в безопасности и обороне.

"Все остальные статьи расходов — пенсии, социалка, образование, медицина, программа помощи бизнесу "5-7-9" и т.п. — финансируются за счет партнеров. Исключительно партнеров. А это те 115 млрд долларов, обязательства о выплате которых Украине в течение ближайших четырех лет взяли на себя страны "Большой семерки" и Еврокомиссия", — говорит Гетманцев.

С этих денег с начала войны Украина уже получила 52 млрд долларов.

"Когда-то мы получали по 3 млрд долларов в год, и это считалось победой. А здесь с начала войны уже 52 млрд долларов мы получили", — констатирует парламентарий.

Что это за деньги

По словам Даниила Гетманцева, Украина получает финансовую помощь от международных партнеров в разных формах. Это и гранты и кредиты. Все эти средства поступают в государственный бюджет.

"Из этих денег за четыре года МВФ нам должен профинансировать 15,6 млрд долларов. Это, казалось бы, не столь большая сумма — лишь десятая часть от обещанного финансирования, но проблема в том, что как раз МВФ является фасилитатором всей этой помощи. И программа МВФ является указателем, который определяет, получим ли мы эти деньги", — предупреждает депутат.

Напомним, в Министерстве финансов Украины положительно оценивают способность финансирования дефицита бюджета в 2023 году после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. В ведомстве надеются на длительную поддержку Украины международными партнерами, что ускорит победу в войне с Россией.

В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить срочные финансовые потребности на фоне войны с Россией. Ожидается, что соглашение поможет разблокировать масштабное финансирование Украины со стороны международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов, на сумму более 115 млрд долларов.