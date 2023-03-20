Курс доллара в Украине: прогноз Гетманцева

Прогноз Гетманцева по курсу доллара

С начала полномасштабной войны в Украине курс доллара зафиксирован, а в последнее время эксперты говорят об укреплении гривны.

Будет ли меняться официальный обменный курс, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у главы комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

"На сегодняшний день я не вижу фундаментальных оснований для коррекции нынешнего официального обменного курса. Кстати, правительство также улучшило свои ожидания, как видно из проекта последних изменений в бюджет, где отражено уменьшение предельного объема госдолга и расходов на его обслуживание из-за ожидаемого укрепления курса" , — рассказал Гетманцев.

Он добавил, что прогноз правительства на 2023 год составил 42,2 грн/долл в среднем за год.

Напомним, по словам Гетманцева, в Украине в 2023 году нормы системы налогообложения останутся прежними. Исключение может стать льготный единый налог в 2% для бизнеса и "точечные изменения".