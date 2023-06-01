Как выбрать гироскутер, электросамокат или велосипед: цены на эко-транспорт в Украине.

Велосипед и электросамокат. Фото: miro.medium.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Теплая погода, пришедшая в украинские города в конце мая, дала старт сезону самокатов, гироскутеров и велосипедов.

Для тех, кто желает приобрести транспорт для активного отдыха, но не знает, что выбрать — велосипед, электросамокат или гироскутер — Новости.LIVE рассказывают об их преимуществах. А еще мы промониторили цены на самые популярные модели.

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Как выбрать велосипед

Чтобы выбрать велосипед, для начала ответьте себе на вопрос: где вы хотите кататься? Выбор типа поверхности, на которой вы планируете кататься, определит тип нужного велосипеда.

Сразу отметим, что не будем рассматривать велосипеды для спортивного и экстрим-катания. Те, кто выбирают такие типы велосипедов, зачастую знают, что им нужно.

Для спокойного повседневного катания по асфальтированным велодорожкам и грунтовым дорожкам в парках подойдет городской велосипед. Такой тип велосипедов также часто выбирают женщины за его менее спортивный вид.

У городского велосипеда есть разновидности: круизер, складной и комфортный. Круизер имеет оригинальный (часто ретро) дизайн, широкие колеса и массивную раму, из-за чего бывает достаточно тяжелым. У кладного велосипеда, как можно догадаться из его названия, складывается рама, руль и иногда даже педали. Комфортные или гибридные городские велосипеды имеют многоскоростную систему передач и часто снабжены передним амортизатором.

Цены на круизеры в Украине стартуют от 23 тыс. грн.

Цены на круизеры в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Складные велосипеды в Украине стоят от 12 тыс. грн.

Цены на складные велосипеды в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Цены на комфортабельные городские велосипеды в Украине стартуют от 17 тыс. грн. Однако в этом сегменте наибольшее расхождение в ценах среди городских велосипедов. Цена доходит до 45 тыс. грн.

Цены на недорогие комфортабельные велосипеды в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Цены на дорогие комфортабельные велосипеды в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Если вы хотите ездить по грунтовым дорожкам с подъемами и спусками, а также по асфальту, выбирайте горный велосипед. Однако учитывайте, что передвигаться по нему по городу будет немного сложнее, чем на городском велосипеде или гибриде. Потому что покрышки у горного велосипеда широкие и "зубастые", а это влияет на накат.

Цены на горные велосипеды в Украине стартуют около 12 тыс. грн. Однако здесь наблюдается еще большее расхождение в ценах. Они зависят от материала рамы, качества установленных компонентов и веса велосипеда. Цены на горные велосипеды могут превышать 220 тысяч грн.

Цены на недорогие горные велосипеды в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Цены на самые дорогие горные велосипеды в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Третья и последняя категория, которую мы рассмотрим, — это шоссейные велосипеды. Они предназначены для скорых поездок по хорошему асфальту.

Это самый дорогой сегмент велосипедов. Цены на шоссейные велосипеды в Украине стартуют от 35 тысяч гривен и доходят до "космических" 588 тысяч гривен.

Цены на недорогие шоссейные велосипеды в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Цены на самые дорогие шоссейные велосипеды в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Как выбрать электросамокат

Электросамокат — не просто средство для катания по городу, а удобный и экологичный вид транспорта. По многим параметрам электросамокат затмевает обычный велосипед.

Однако выбрать электросамокат тоже не простая задача.

Во-первых, обращайте внимание на мощность двигателя. До 250 Вт – для девушек и подростков. Более 250 Вт – для мужчин, людей с большим весом и любителей скорости.

Второй важный параметр – емкость аккумулятора. Емкость в 4000 мАч обеспечивает пробег на 8-9 км пути при среднем весе райдера, 8000 мАч — 14-15 км; 12 000 мАч — 24-26 км.

Для комфортного катания по украинским городам с не всегда идеальным дорожным покрытием лучше выбирать модели с диаметром колёс более 7 дюймов и хорошими амортизаторами.

Цены на электросамокаты в Украине стартуют от 12 тыс. грн за самые простые модели – до почти 95 тыс. грн за самые крутые.

Цены на недорогие электросамокаты в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Цены на самые дорогие электросамокаты в Украине. Источник: veloplaneta.ua

Как выбрать гироскутер

Гироскутер – это устройство, которое поможет быстро и удобно путешествовать по городу, "с ветерком" промчаться по парку или весело провести время во дворе. В отличие от велосипедов или электросамокатов гироскутеры имеют меньшие размеры и вес.

Однако они являются потенциально более опасным видом транспорта. Поэтому при выборе гироскутера следует особое внимание уделять его качеству и параметрам.

Прежде всего, нужно обратить внимание на диаметр колес. Детскую модель обычно отличает диаметр колеса 4-5 дюймов. Подросткам подойдут устройства с колесами 6,5 дюйма. Взрослым следует обращать внимание на гироскутеры с колесами диаметром 8 и более дюймов.

Кроме того, с колесами 8-10 дюймов будет удобнее путешествовать по городу, а угол наклона для подъема или спуска будет больше.

Также обязательно обратите внимание на максимальную нагрузку гироскутера.

Для взрослых райдеров этот показатель равняется 70-160 кг.

Важным параметром при выборе гироскутеров является мощность двигателя. Имейте в виду, что максимальная мощность 400 Вт обеспечивает скорость до 16 км/ч. Однако сейчас есть модели с мощностью более 1000 Вт.

Ну и, конечно, не нужно забывать о мощности установленных на гироскутере батарей. Этот параметр оказывает непосредственное влияние на запас его хода. У современных гироскутеров этот показатель варьируется от 20 до более чем 100 км.

Цены на гироскутеры в Украине стартуют от около 6 тыс. грн за самые простые модели до более 20 тыс. грн за самые продвинутые.

Цены на самые дорогие гироскутеры в Украине. Источник: rozetka.com.ua