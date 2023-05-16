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Главе Верховного суда Князеву хотят выразить недоверие: что ему угрожает

16 мая 2023 15:34
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Главе Верховного суда Князеву хотят выразить недоверие: что ему угрожает
Всеволод Князев Фото: supreme.court.gov.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Судьи Верховного Суда на заседании пленума во вторник, 16 мая, инициировали выражение недоверия председателю Всеволоду Князеву, задержанному за взятку. Подписное письмо подписали 138 судей Верховного суда из 142 присутствующих. Теперь в течение 24 часов ему готовится подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда Украины .

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Срочный Пленум Верховного Суда

В Кловском дворце проходит срочный Пленум Верховного Суда. Он был созван после того, как НАБУ и САП стало известно, что председатель Верховного Суда Князев должен был получить 2,7 млн долларов США в виде взятки.

Деньги были переданы ему по делу одного из принадлежащих украинскому бизнесмену, владельцу группы "Финансы и кредит", горно-обогатительных комбинатов

Согласно ст. 41 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", вопрос о выражении недоверия Председателю Верховного Суда рассматривается Пленумом Верховного Суда по представлению не менее одной трети от состава Пленума ВС. Для проведения Пленума ВС по вопросу недоверия Председателю Верховного Суда судьи создают организационный комитет и назначают его председателя и заместителя.

В организационный комитет вошли судьи Верховного Суда Валерий Суховой (КГС ВС), Вячеслав Хохуляк (КАС ВС), Наталья Антонюк (ККС ВС), Ирина Дундар (КЦС ВС) и Дмитрий Луспеник как секретарь Пленума ВС. Председателем организационного комитета избран Дмитрий Луспеник, заместителем председателя - Наталья Антонюк.

Что будет дальше со Всеволодом Князевым

После подозрения Князеву генеральный прокурор, или его первый заместитель, должен обратиться в Высший Совет правосудия с просьбой об аресте судьи.

Уже после удовлетворения ходатайства Высшим советом правосудия, прокуратура должна обратиться в Высший антикоррупционный суд, чтобы избрать Князеву меру пресечения.

В зависимости от тяжести преступления судьи могут просить заключение под стражу на 60 суток без внесения залога.

Напомним, НАБУ и САП на брифинге сообщили о задержании главы ВС Князева. Как пояснили правоохранители, председателя Верховного Суда Всеволода Князева и одного из адвокатов задержали "на горячем"

 

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