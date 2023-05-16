Главе Верховного Суда Князеву выразили недоверие: кто его заменит

Срочный пленум Верховного Суда. Фото: sud.ua

На Срочном Пленуме Верховного Суда, который проходил в Кловском дворце во вторник, 16 мая 2023, было выражено недоверие главе ВС Всеволоду Князеву. Его подозревают в получении взятки в сумме 2,7 млн. долларов США.

"За" недоверие главе ВС отдали 140 голосов, против — 2.

Читайте также:

Что означает выражение недоверия председателю Верховного Суда

Этим решением автоматически прекращаются полномочия главы Верховного суда Всеволода Князева.

Исполняющим обязанности главы Верховного Суда временно будет Секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспеник.

Он будет и. о главы ВС, потому что обладает самым большим стажем работы среди судьей Верховного Суда. Луспеник был первым судьей в новом составе, который заработал в 2017 году. Замечаний у судей ВС по поводу кандидатуры Дмитрия Луспеника не возникло.

Напомним, НАБУ и САП на брифинге сообщили о задержании главы ВС Князева. Как пояснили правоохранители, председателя Верховного Суда Всеволода Князева и одного из адвокатов задержали "на горячем".