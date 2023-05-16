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Главе Верховного Суда Князеву выразили недоверие: кто его заменит

16 мая 2023 17:44
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Главе Верховного Суда Князеву выразили недоверие: кто его заменит
Срочный пленум Верховного Суда. Фото: sud.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

На Срочном Пленуме Верховного Суда, который проходил в Кловском дворце во вторник, 16 мая 2023, было выражено недоверие главе ВС Всеволоду Князеву. Его подозревают в получении взятки в сумме 2,7 млн. долларов США.

"За" недоверие главе ВС отдали 140 голосов, против — 2.

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Этим решением автоматически прекращаются полномочия главы Верховного суда Всеволода Князева.

Исполняющим обязанности главы Верховного Суда временно будет Секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспеник.

Он будет и. о главы ВС, потому что обладает самым большим стажем работы среди судьей Верховного Суда. Луспеник был первым судьей в новом составе, который заработал в 2017 году. Замечаний у судей ВС по поводу кандидатуры Дмитрия Луспеника не возникло.

Напомним, НАБУ и САП на брифинге сообщили о задержании главы ВС Князева. Как пояснили правоохранители, председателя Верховного Суда Всеволода Князева и одного из адвокатов задержали "на горячем".

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